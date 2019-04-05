Известная телеведущая похвасталась спортивной фигурой (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая, журналистка проекта «Заробітчани» на Новом канале Анна Олицкая, показавшая ранее сексуальную фигуру во время отдыха на Ямайке, показала, благодаря чему ей удается так замечательно выглядеть. Телезвезда опубликовала в социальных сетях фото из Рима, на котором занимается спортом. Даже на отдыхе Анна не расслабляется, много ходит и совершает пробежки. За день она преодолела 15 километров. Олицкая также поделилась своими секретами отличной формы.

«Мой идеальный отдых- это вкусно поесть и много походить. В обычной жизни я никогда не ем круассаны и пиццы, но здесь- это просто запрещено всеми законами Рима. Поэтому я ем! Но никакого винишка. Хотя это оказалось проблемой, в меню вообще ничего нет безалкогольного, кроме кофе и сока», — рассказала Анна.

Не так давно Олицкая совершила длительное путешествия по Азии, которое продлилось 43 дня. Во время рабочей поездки Анна не только работала над новыми выпусками проекта, но и не забывала радовать поклонников сексапильными фото.

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