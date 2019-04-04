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Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробке (фото)
Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк, показавшая ранее забавные фото в ванне, не устает развлекать поклонников новыми снимками. Телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram очередное яркое фото. На нем Леся позирует в машине, показав свои стройные длинные ножки. Как призналась Никитюк, в весеннюю солнечную погоду, так она развлекается в пробке в центре Киева. Чего зря время терять?
«А что вы делаете во время пробок?» — спросила Леся у подписчиков.
В комментариях под снимком поклонники засыпали телеведущую комплиментами и посоветовали быть острожной, ведь такие красивые фото «могут создавать аварийные ситуации на дороге».
Напомним, ранее Леся Никитюк пошутила в сети, показав округлившийся животик.
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