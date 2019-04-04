Шоу-бизнес

Вот это ножки: Леся Никитюк показала, как развлекается в пробке (фото)

Ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк, показавшая ранее забавные фото в ванне, не устает развлекать поклонников новыми снимками. Телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram очередное яркое фото. На нем Леся позирует в машине, показав свои стройные длинные ножки. Как призналась Никитюк, в весеннюю солнечную погоду, так она развлекается в пробке в центре Киева. Чего зря время терять?

«А что вы делаете во время пробок?» — спросила Леся у подписчиков.

В комментариях под снимком поклонники засыпали телеведущую комплиментами и посоветовали быть острожной, ведь такие красивые фото «могут создавать аварийные ситуации на дороге».

Напомним, ранее Леся Никитюк пошутила в сети, показав округлившийся животик.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица Ирина Федишин на отдыхе показала стройную фигуру в купальнике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter