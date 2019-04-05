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Отец Месси едва не стал убийцей: подробности инцидента
Хорхе Месси, отец пятикратного обладателя «Золотого мяча» аргентинца Лионеля Месси, попал в ДТП в родном городе футболиста Росарио.
Как сообщает сайт Yahoo Sports, Месси-старший (на фото в заголовке со звездным сыном) ехал за рулем своего автомобиля BMW и на одном из перекрестков столкнулся с мотоциклистом. Водитель двухколесного транспортного средства от удара упал на землю и на время потерял сознание, но после обследования в больнице его повреждения были признаны несерьезными.
Что касается отца футболиста, то 61-летний Хорхе после оформления ДТП отправился в полицейский участок, где представители правопорядка проверили у него документы, а также прошел тест на употребление алкоголя — анализы дали отрицательный результат.
Напомним, что в августе прошлого года завершилось громкое дело по отношению к старшему брату Лионеля — Матиасу. По итогам расследования 35-летнего мужчину, который в конце 2017-го разбил лодку, где впоследствии были обнаружены следы крови и незарегистрированный пистолет, приговорили к 30 месяцам тюрьмы, но затем заменили заключение под стражу общественными работами.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Месси заработал за прошлый сезон больше Криштиану Роналду.
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