Политика

Кремль внезапно решил сменить "куратора" по Украине: что об этом известно

Глава управления по приграничному сотрудничеству администрации президента России Олег Говорун, курировавший политику Кремля в отношении Украины, покидает свой пост. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники.

Чиновник увольняется якобы по «семейным обстоятельствам». После отставки Говоруна его обязанности будет исполнять Алексей Филатов. Он несколько лет занимал в управлении пост главного советника, курировал отношения России с Южной Осетией.

В прошлом году Филатов на посту заместителя начальника управления стал «куратором» террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые при поддержке российской армии захватили и терроризируют часть территории Донецкой и Луганской областей Украины.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Украине раскрыли агентурную сеть ГРУ РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни и призывам к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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