За совместными учениями ВМС Украины и НАТО следил российский разведчик (фото)

Украина

Совместные тренировки типа PASSEX с кораблем украинских ВМС в акватории Черного моря (неподалеку от Одессы) стали завершающим аккордом посещения Украины отрядом кораблей НАТО. Как сообщили в командовании ВМС ВС Украины, в ходе учений украинский ракетный катер «Прилуки» совместно с фрегатом Королевских ВМС Канады «Торонто» выполнили задачи по тактическому маневрированию, провели совместные практические артиллерийские стрельбы и ряд тренировок с авиацией Военно-Морских Сил ВС Украины.

— Это неоценимый опыт, — прокомментировал командир корабля капитан 3-го ранга Владимир Углинский. — Каждая такая возможность становится хорошей возможностью для получения дополнительных знаний и совершенствование навыков взаимодействия с нашими иностранными коллегами по современным стандартам. Участие в тренировках была очень полезной для экипажа. Мы имели возможность пообщаться по сигналам МТP и усовершенствовать свой английский.

Отмечается, что во время учений на борту ракетного катера «Прилуки» находилось двое операционных офицеров с фрегата «Торонто», которые непосредственно руководили действиями украинского и канадского кораблей в ходе выполнения задач и достаточно высоко оценили подготовку наших моряков. Особенно иностранных офицеров поразила точность экипажа во время проведения совместных практических артиллерийских стрельб. Действия были доведены практически до автоматизма, в результате — прямое попадание в мишень на расстоянии 2000 метров.

По словам старшины зенитно-артиллерийской команды ракетно-артиллерийской боевой части мичмана Александра Матюха, специфика стрельбы заключалась в том, что выполнялась она резервным способом управления, то есть на месте нужно было все быстро и точно вычислить. С чем Александр без проблем справился, ведь за плечами у него 11-летний опыт, и по малым мишеням попадать ему не впервой — и во время шторма, и на большие расстояния.

Также в совместных тренировках приняли участие курсанты V курса Института ВМС национального университета «Одесская морская академия». Будущие морские офицеры проходят стажировку на ракетном катере, осваивают должности будущих командиров боевых корабельных частей. Они наравне с командой отработали взаимодействие с иностранным кораблем, в соответствии со стандартами НАТО.

Как отмечают в командовании, за тренировками украинского катера и канадского фрегата пристально наблюдал российский разведчик «Иван Хурс». Несмотря на присутствие «незваных гостей», все мероприятия были выполнены на высоком уровне и в полном объеме. Это еще раз доказывает, что углубление сотрудничества между флотами стран НАТО и Украины способствует укреплению стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

По словам командира фрегата Королевских ВМС Канады «Торонто», вторая постоянная военно-морская группа НАТО SNMG2 будет находиться в Черном море в течение трех недель, в соответствии с конвенцией Монтре. Уже на следующей неделе она примет участие вместе со странами членами НАТО в операции «Морской щит». Также он отметил, что подобные учения помогут улучшить взаимодействие с ВМС ВС Украины.

Справка. Конвенция Монтре — документ, благодаря которому возобновлен суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море. Конвенция принята на Конференции о режиме Черноморских проливов, проходившей 22 июня — 21 июля 1936 года в городе Монтре (Швейцария).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одесский порт вошли корабли НАТО. В сети выложили яркие фото.

А министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в Одесской области испытают мощное оружие.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter