Предлагали нанять ЧВК: стало известно, как Украина могла сорвать "русскую весну" на Донбассе

Украина

В начале российской военной агрессии на Донбассе Киеву предлагали привлечь частную военную компанию — как один из вариантов решения проблемы с боевиками так называемых «ДНР"-"ЛНР» .

Об этом политолог Константин Батозский, который в 2014 году занимал должность советника главы Донецкой ОГА Сергея Таруты, заявил в интервью «Украинской правде».

По его словам, такие предложения были разработаны в Донецкой ОГА и долгое время лежали в столе тогдашнего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, однако в конце концов их отклонили.

«Проблема была в том, что частные военные компании хотели, чтобы хоть один человек в Украине подписал им бумагу, где будет написано, что никогда официальная власть их не будет преследовать. Просто чтобы у них был иммунитет от судебного и уголовного преследования», — заявил политолог.

Батозский отметил, что в конечном итоге на такой сценарий Киев согласия не дал. Кроме прочего, на тот момент фактически никто в Украине не мог обеспечить иммунитет членам ЧВК.

Как известно, ЧВК — военные компании, которые на коммерческой основе предоставляют услуги, связанные с охраной. Нередко речь идет об участии в военных конфликтах. С 2014 года на стороне самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» воюет так называемая ЧВК «Вагнера», которая финансируется Россией и выполняет задачи, поставленные российским военным командованием. Деятельность российских ЧВК замечена также в Сирии, Ливии, Венесуэле, ЦАР и других странах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Краснодарском крае РФ базы ЧВК «Вагнера» маскируют под пионерские лагеря.

Стоит подчеркнуть, что заказчики услуг зачастую скрывают свою причастность к частным военным компаниям. Показательным примером может быть ситуация в феврале 2018 года, когда США ракетным ударом уничтожили более сотни российских наемников из ЧВК «Вагнера» в Сирии, однако официально Кремль эти потери не признал. Часто россияне сами идут работать в ЧВК — из-за низкого уровня жизни и поскольку не могут найти достойной работы из-за отсутствия образования. Недавно «ФАКТЫ» рассказывали, как украинские пранкеры из «Миротворца» завербовали двух россиян якобы в ЧВК «Вагнера», а затем сдали оккупантам в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter