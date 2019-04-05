"Повар Путина" маскирует казармы наемников ЧВК под пионерский лагерь в Краснодарском крае (видео)

Мир

Наемники российских частных военных компаний (ЧВК) прежде чем отправиться в Сирию и другие страны, проходят подготовку на территории базы Министерства обороны РФ рядом с хутором Молькино в Краснодарском крае. Туда же они прибывают, вернувшись в Россию. Об этом сообщает агентство Reuters, журналисты которого провели собственное расследование. Возле хутора в 2015 году были построены три двухэтажные казармы. Их возведением занималась частная компания «Мегалайн», связанная со скандально известным российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Он же имеет непосредственное отношение к деятельности ЧВК.

В распоряжении Reuters оказались судебные акты, в которых одна из казарм значится как пионерский лагерь, а две другие — как места «для временного размещения отдыхающих». Один из сотрудников фирмы-субподрядчика, строившей эти здания по заказу «Мегалайн», рассказал журналистам, что по просьбе заказчика в официальных документах было указано вымышленное предназначение строений. «У нас договоренность была с заказчиком, что мы везде пишем, что это будет прекрасный пионерский лагерь неподалеку от Черного моря», — сообщил источник.

Журналисты Reuters попытались разобраться в сложной схеме финансирования работ. На момент расчетов с субподрядчиками «Мегалайн» на 50 процентов принадлежал фирме «Конкорд менеджмент и консалтинг». Ее владелицей согласно официальным документам много лет являлась мать Евгения Пригожина. С 2017 года контролирует компанию сам бизнесмен. Вторым совладельцем «Мегалайна» значится фирма «Лахта». Ее основал все тот же Пригожин. В период строительства «пионерского лагеря» возле Молькино директором «Лахты» значилась Светлана Собирова, которая также работала менеджером по продажам проекта «Лахта парк». Этот комплекс принадлежит жене Пригожина.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Евгений Пригожин находится в санкционном списке США. Его связывают не только с ЧВК, но и с так называемой «фабрикой троллей» — российской компанией «Агентство интернет-исследований», которая активно занимается распространением фейков в СМИ и соцсетях.

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