Происшествия

Под Львовом на свалке мусором засыпало трех человек, один погиб

О несчастном случае, произошедшем в Самборе на местной мусорной свалке, сообщили по телефону в Самборский райотдел полиции.

- На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что трое жителей Закарпатья в поисках металлолома копали в бытовых отходах яму. Внезапно всех троих засыпало мусором. Двое из них выбрались самостоятельно и принялись искать своего товарища. Однако нашли его уже без признаков жизни, — сообщает ГУ Национальной полиции Львовской области.

Тело 45-летнего жителя Закарпатской области направлено на экспертизу, по данному факту открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай». Полиция проводит досудебное расследование.

Напомним, что 30 мая 2016 года на мусорной свалке во Львовской области обвал бытовых отходов засыпал трех пожарных. Их поисками занималось более полутысячи человек, но тела удалось обнаружить только на следующий день на глубине два метра. Позже выяснилось, что под завалами оказался также инженер-эколог коммунального предприятия «Збыранка».



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