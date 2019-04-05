Поберегись: украинских предпринимателей предупредили об афере со стороны "активистов"

Общество

В некоторых областях Украины неизвестные, представляясь инспекторами Госпродпотребслужбы или представителями общественных организаций в сфере защиты прав потребителей, имея поддельные документы, приходят с проверками к предпринимателям, которые работают в сфере пищевой промышленности, торговли и требуют от них деньги за неприменение штрафных санкций за якобы установленные нарушения. Об этом говорится на официальной странице службы.

«Согласно действующему законодательству, органом, который имеет право осуществлять мероприятия государственного надзора и контроля за хозяйственной деятельностью в сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, защиты потребителей является Госпродпотребслужба и ее территориальные органы», — говорится в сообщении на официальной странице ведомства.

Соответственно, любые общественные организации не наделены полномочиями государственного контроля в указанных сферах, в том числе и возможностью применять санкции за нарушение требований законодательства.

«Кроме того, перед началом проверки представитель Госпродпотребслужбы обязан предъявить служебное удостоверение и сделать запись в журнале регистрации мероприятий государственного надзора (контроля)», — напомнили в службе.

В случае возникновения сомнений в законности проведения проверки, предпринимателям порекомендовали обращаться в Главное управление Госпродспотребслужбы в области или в Нацполицию.

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