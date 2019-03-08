Полиция задержала группу мошенников, ограбивших банк на полмиллиона гривен (фото)

Происшествия

Трое жителей Киева придумали мошенническую схему, по которой снимали деньги с чужих банковских счетов.

Напомним, ранее киберполиция задержала троих жителей Днепра, организовавших схему хищения денег украинцев с их банковских карточек.

Мошенники устанавливали специальное оборудование на банкоматах расположенных в курортных городах других государств, с помощью которого считывали информацию с банковских карт туристов. Для снятия денег со счетов аферисты использовали поддельные скопированные карточки.

Как сообщили в киберполиции Украины, организатором преступной группы была 25-летняя уроженка Киева, которая наняла двух сообщников — 21-го и 30-ти лет.

Заявление о преступлении киберполиция получила от службы безопасности «ПриватБанка».

Работники Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Киева, с привлечением спецназа КОРД, провели спецоперацию и задержали троих злоумышленников. При этом девушку-организатора задержали прямо во время очередной «сделки»: она как раз пыталась снять чужие деньги банкомате с помощью поддельной банковской карты.

Правоохранители обнаружили у преступной группы около 200 поддельных банковских и накопительных карт. Также полицейские изъяли компьютерную технику с дампами банковских карт, устройство для нанесения информации на магнитную полосу, боевые патроны калибра 7.62 и 9 миллиметров и мобильные телефоны, которые злоумышленники использовали во время совершения преступлений. По предварительной информации, ущерб от деятельности правонарушителей только для одного из банков составил более полумиллиона гривен.

По данному факту начато три уголовных производства: по части 3 статьи 190 (мошенничество), части 2 статьи 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Хмельницкой области задержали мужчину, который обманул 29-летнего днепрянина на полтора миллиона гривен. Как выяснилось, жертвами крупного мошенника оказались несколько человек. При задержании у него обнаружили тетрадь с записями обманутых граждан, среди которых есть и действующие сотрудники полиции.

А в Киеве обезвредили мошенника, который под видом газовщика обманул десятки пенсионеров.

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