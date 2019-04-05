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После нескольких недель снижения курс доллара рухнул
Доллар США на наличном валютном рынке 5 апреля подешевел: при покупке за него просят на 8 копеек меньше, а при продаже покупателям — на 10 копеек. Обменный курс наличного евро также снизился — на 10 копеек. Такие данные приводит сайт Минфин.
На открытии межбанковского валютного рынка 5 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 4 копейки до 26,84 гривен за доллар, курс в покупке упал до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 30,13 гривен за евро. Об этом РБК-Украина сообщил со ссылкой на компанию Укрдилинг.
Таким образом, на выходные валютный рынок уходит со сниженным курсом основных валют. Это подтвердили и в Национальном
банке, где установили официальный курс гривни на понедельник, 8 апреля, на уровне 26,76 гривен за доллар, что на 26 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем (27,02 гривен).
Напомним, ранее в комментарии «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб не исключил, что на ближайшую неделю, с 8 апреля, валюта США вернется к умеренному росту. На межбанке доллар может торговаться около 27,2 грн, а наличный доллар в банках — 27,1−27,3 грн.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.