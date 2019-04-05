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Порошенко наградил захваченных в плен моряков
Президент Украины Петр Порошенко встретился в Одессе с членами семей пленных моряков. Об этом он написал в Facebook.
«В Одессе встретился с членами семей пленных военных моряков. Каждый день в плену — очень тяжелый для воина и не менее тяжелый для семьи. И мне больно от того, что добиться освобождения пока не удалось. Но я верю, что этот счастливый день наступит, и это будет очень скоро», — написал он.
Президент еще раз подчеркнул, что украинских моряков судят в России незаконно, так как они военнопленные и «ни один российский суд не имеет юрисдикции» над ними. Порошенко принял решение вручить награды семьям моряков.
«Мужественное поведение украинских героев оценил весь мир. Принял решение наградить украинских военнослужащих, которые сегодня находятся в плену РФ. Вручил награды их семьям, воспитавшим в них лучшие черты характера. От всей души желаю вашим сыновьям, братьям и мужчинам быстрого возвращения. А нам всем — победы и мира в Украине!» — сказал президент.
Также стало известно, что умер отец одного из пленных моряков Андрея Драча Леонид. Мужчина перенес сложную операцию на сердце и ослабленное отцовское сердце не выдержало новостей о пленении сына.
Как писали «ФАКТЫ», на днях четырех военнопленных украинских моряков в России подтвергли принудительной психиатрической экспертизе без присутствия адвоката. Дениса, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в Институт Сербского.
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