В Киеве создадут большой туристический маршрут, — Кличко

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО с директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер.

Кличко вместе со своим заместителем Александром Спасибко и исполнительным директором Национального комитета ИКОМОС Украины Еленой Сердюк подробно ознакомили специалистов ЮНЕСКО с планами по созданию большого туристического маршрута в центре Киева. Важной частью этого маршрута станет велосипедно-пешеходный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы Народов, который уже строят.

Кличко отметил, что работы осуществляются за пределами буферной зоны объекта всемирного наследия Софии Киевской, а границы буферной зоны утверждены приказом Министерства культуры Украины с 2017 года. При работах никоим образом не нарушено законодательство — городская власть получила всю необходимую разрешительную документацию. Также, по словам мэра, КГГА обратилась к экспертному совету Украинского национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС Украины) для предоставления экспертных заключений о влиянии проекта строительства этого моста.

«В заключении говорится о том, что влияние возведения пешеходного моста на физическую сохранность объекта всемирного наследия фактически отсутствует, — отметил Кличко. — Для нас принципиально важно обеспечить сохранность ценных объектов, являющихся частью всемирного наследия. И мы исходили именно из этого, работая над проектом. Мост создает удобные условия для посещения достопримечательностей мирового значения жителями Киева и туристами, для благоустройства территории вокруг этих памятников».

Кличко отметил важность сотрудничества столичной власти с ЮНЕСКО и выразил готовность к дальнейшим консультациям с экспертами организации. Визит Консультативной миссии в Киев ожидается во второй половине апреля.

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