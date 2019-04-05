Украина

В Киеве 6 и 7 апреля из-за соревнований изменятся маршруты ряда автобусов и троллейбусов

В субботу и воскресенье, 6 и 7 апреля, на период проведения спортивно-массовых мероприятий — 9-го Киевского международного полумарафона и Чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических Федераций (АВАF) — в работу наземного общественного транспорта будут внесены изменения.

Так, 6 апреля с начала движения и до 22:00 7 апреля, когда перекроют движение на Контрактовой площади, транспорт будет ходить по таким маршрутам:

— автобус № 62 поедет от Ботсада до улицы Почайнинской по своему маршруту, далее по улицам Спасской, Набережно-Крещатикской и снова по действующей трассе;

— автобус № 115 — от ж/д вокзала «Дарница» до улицы Почайнинской по обычной схеме, далее — по улицам Спасской, Набережно-Крещатикской и снова проследует по «родному» маршруту;

— автобус № 119 — от улицы В. Касияна до улицы Константиновской по обычному пути, потом поедет по улицам Верхний Вал, Межигорская, Нижний Вал до улицы Константиновской и снова появится на своем маршруте.

8 апреля (с 08:00 до 14:40) из-за пробега планируются такие изменения:

— автобусы №№ 21, 234 проследуют в направлении жилмассива Троещина без заезда на улицу Вербовую;

— автобус № 62 — от Ботанического сада до Европейской площади;

— автобус № 73 — в направлении улицы Милославской от станции метро «Героев Днепра» по проспектам Оболонскому, Степана Бандеры, Северному мосту, проспектам Генерала Ватутина, Маяковского, улицам Каштановой, Оноре де Бальзака, далее — по обычной схеме;

— автобус № 114 будет курсировать на двух участках — от улицы Милославской до ж/д станции Зенит и от Центрального ж/д вокзала до стадиона «Динамо» имени Лобановского;

— автобус № 115 — от ж/д вокзала Дарница до станции метро «Лыбедская»;

— троллейбус № 29 — от станции метро «Дарница» до улицы Милославской;

— троллейбус № 30 проследует на двух отрезках маршрута: от улицы Милославской до станции метро «Дарница» и от улицы Кадетский Гай до метро «Почайна»;

— троллейбус № 30К также поедет на двух отрезках: от улицы Милославской до станции метро «Дарница» и от улицы Денгяревской до станции метро «Почайна»;

— троллейбус № 31 — от улицы Милославской до станции метро «Дарница»;

— троллейбус № 34 — от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры;

— троллейбус № 47 — от станции метро «Минская» до проспекта Степана Бандеры

Автобусы №№ 21, 73, 101, 234, 550 на жилмассив Троещина будут курсировать по правой полосе встречного направления проспекта С. Бандеры, Северного моста и проспекта Генерала Ватутина.

В ночь на 6 апреля (с 00:30 до 05:10) движение трамвая № 1 прекращается, что связано с ремонтом трамвайных путей на бульваре Кольцова, сообщили в «Киевпасстрансе». Последнее отправление от станции «Михайловская Борщаговка» в сторону станции «Старовокзальной» — в 23:30, в обратном направлении — в 00:10.

Через три недели, на Пасху, пассажирский городской транспорт будет работать дольше, говорится в распоряжении горгосадминистрации. В ночь с 27 на 28 апреля метро и наземный общественный транспорт, курсирующий возле станций подземки, будут ходить на час дольше и, соответственно, утром 28 апреля на час раньше начнут свою работу.

Наземный общественный транспорт в ночь на 28 апреля сможет доставить пассажиров на жилмассивы и после того, как закроется метро.

С 05:00 до 10:00 28 апреля количество единиц пассажирского транспорта, который проходит возле мест проведения богослужений, в зависимости от пассажиропотока могут увеличить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, на каких улицах и мостах 5−8 апреля ожидаются перекрытия и изменится движение пассажирского транспорта из-за ремонтов и проведения продуктовых ярмарок.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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