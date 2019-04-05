В Киеве из-за аварий дома на семи улицах остались без воды

Общество

В пятницу, 5 апреля, по данным диспетчерской службы «Киевводоканала», порывы труб зафиксировали на нескольких улицах. Там сейчас работают аварийщики. Уточнить сроки устранения повреждений можно по телефону диспетчерской службы «Киевводоканала» — 15−81, (044) 200−73−01. По состоянию на 16:00 вода отсутствовала в домах по адресам:

— улица Прорезная, 11, 11а, 11б;

— улица Ивана Сирко, 8, 9, 11, 15, 2—7;

— Васильковская, 97, 30—56 (Голосеевский район);

— улица В. Ермоленко, 15;

— улица Академическая, 20;

— пр-т Науки, 62, 62а, 64;

— улица Вышгородская, 46, 48а, 48б.

Когда в домах отключают воду, многие киевляне идут к бюветам (при условии, что они). «Киевводфонд», который курирует эти водные комплексы, в этом году планирует отремонтировать 33 бювета. По словам директора предприятия Светланы Козловской, требуется заменить важные технические узлы большинства комплексов, которые нуждаются в ремонте. Также нужно заменить насосы, восстановить системы доочистки воды, реконструировать беседки, восстановить работу колонок и т. д. Финансирование капремонтов составляет 7 миллионов гривен.

В течение этого года запланировано восстановить такие комплексы: в Голосеевском районе по улицам Василькковской, 47, Новопироговской, 33, Теремковской, 2−4; в Днепровском — по улицам Алматинской, 2-в, Энтузиастов, 21, Хорольской, 10, Генерала Жмаченко, 12 (парк «Победа»), проспекту Юрия Гагарина, 7; в Дарницком — по улицам Анны Ахматовой, 6, 16-в, Драгоманова, 29, Здолбуновской, 7, К. Заслонова, 18, Архитектора Вербицкого, 9, пр-ту Петра Григоренко, 41; в Деснянском — по улицам Сабурова, 9/61, Теодора Драйзера, 32; в Оболонском — по улицам Днепроводской, 9/2, Иорданской, 10, Маршала Малиновского, 3, Маршала Рокоссовского, 2, Маршала Тимошенко, 18, пр-ту Героев Сталинграда, 14/16; в Печерском — по улицам Архитектора Городецкого, 8, Академика Богомольца, 7/14, Михаила Грушевского, 1в; в Подольском — по улицам Белицкой, 55, Ветряные Горы, 2, Кобзарской, 2, проспекту Правды, 4; в Святошинском — по улицам Верховинной, 8, Живописной, 2; в Шевченковском — по улице Сечевых Стрельцов, 75.

На балансе «Киевводфонда» находятся 198 бюветов, но работают только 169. До конца 2025 года планируется восстановить все комплексы и построить новые артезианские скважины.

5 апреля много работы было также у тепловиков. Бригады «Киевтеплоэнерго» работалии на ликвидации повреждений в двух теплокамерах на улице Нежинской, 10/2 и проспекте Космонавта Комарова, 1 (Соломенский район). В связи с авариями в 327 домах (225 жилых домов, одно медзаведение, 10 детсадов, 6 школ, 85 ведомств) на улицах Борщаговской, Нежинской, Гарматной, бульваре В. Гавела, проспекте Комарова прекратилась подача тепла и горячей воды. Также ремонтники устраняют повреждение теплокамеры на улице Краснозаводской, 2/13. Без услуг остались 35 строений (30 жилых домов, 2 детсада, 3 ведомства) на улицах Кулибина, Галагановской, проспекту Победы. Ремонт обещают закончить через сутки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве ограничат движение на ряде улиц из-за дорожных работ.

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