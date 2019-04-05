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Омелян назвал дату, когда в Украине исчезнут маршрутки
К 2030 году пассажирские маршрутки в Украине будут заменены неопланами и их аналогами. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«До 2030 года на автодорогах Украины должны быть неопланы или их аналоги — никаких маршруток», — сказал министр, сообщает Укринформ.
Омелян провел встречу с представителями автотранспортных компаний сферы внутренних автобусных перевозок. Так, во встрече приняли участие руководители компаний «Гюнсел», «Автолюкс», «Зеленый слон», «А.Т.Н.».
Он подчеркнул, что Мининфраструктуры хочет повторить «эффект авиации» и в железнодорожной, и в автобусной сферах.
«Все просто: прозрачные правила, честная конкуренция и, как следствие, новое качество перевозок для пассажиров и новые возможности для бизнеса. Сегодня точно никто не может сказать, что министерство лоббирует какую-то одну компанию, ущемляет других или требует что-то не по закону. Что касается внутренних автобусных перевозок, мы изменили правила, открыли рынок — и результат сегодня перед вами. Это — автобусы, которые уже работают на рейсах и перевозят пассажиров. Это — не выставочный вариант. Это — новый транспорт для наших людей», — добавил Омелян.
Как писали «ФАКТЫ», на днях Омелян отверг предложение России возобновить авиасообщение. Он заявил, что этот вопрос неактуален, пока Россия не уйдет из Крыма и с оккупированного Донбасса.
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