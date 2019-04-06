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Встречали на коленях: на Львовщине прощаются с погибшим участником ООС (фото)
Во Львовской области в Ходорове сегодня, 6 апреля, прощаются с погибшим участником ООС, бойцом Первой отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор», Романом Федоришиным (позывной «Федя»). Об этом сообщили в соцсети Twitter.
4 апреля прощание с погибшим состоялось в Киеве на Майдане Независимости.
Роман Федоришин родился в 1991 году. У него осталась трехлетняя дочка.
Как писали «ФАКТЫ», он погиб 31 марта. Роман Федоришин в боевых действиях участвовал с самого начала войны. Был несколько раз ранен, однако снова и снова возвращался в бой.
За прошедшие сутки в ходе обстрелов со стороны боевиков на Донбассе также погиб один украинский боец. Еще двое получили ранения. Враг за прошедшие сутки 17 раз нарушал режим прекращения огня.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.