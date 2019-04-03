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В день выборов на Донбассе погиб боец Яроша: в сети показали его фото
31 марта, в день выборов президента Украины, на Донбассе погиб боец Добровольческого Украинского Корпуса «Правый сектор» Федоришин Роман, позывной «Федя». О смерти побратима сообщается на странице ДУК в Facebook.
Роман Федоришин проживал в городе Ходоров Львовской области. В боевых действиях участвовал с самого начала войны. Был несколько раз ранен, однако снова и снова возвращался в бой.
«Воин, каких мало. Герой, которым нужно гордиться и брать пример. Вечная память, друг!», — написали побратимы погибшего.
Напомним, в марте в результате боевых действий на Донбассе погибли защитники Украины из 80-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 54-й, 93-й и 24-й механизированной бригады, 128-й бригады.
Ранее в Украине поименно вспомнили воинов, погибших в боях с российско-оккупационными войсками в феврале 2019 года.
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