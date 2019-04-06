На Донбассе бойцы ООС поймали горе-диверсанта "ДНР"

Украина

На Донбассе задержали диверсанта террористической организации «ДНР». Об этом сообщили в штабе Объединенных сил.

«6 апреля, около трех часов ночи, неподалеку позиций одного из подразделений Объединенных сил, задержали еще одного военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении», — говорится в сообщении.

Так, диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады российской армии Андрей Б.

«Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга. Боевик задержан, он предоставил необходимую информацию разведке Объединенных сил», — сообщили в штабе.

Как писали «ФАКТЫ», 4 апреля в Киеве российский диверсант взорвал машину офицера украинской разведки, участника Операции объединенных сил на Донбассе.

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