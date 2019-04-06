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Страшная трагедия в многодетной семье в Кривом Роге: трое погибших (фото, видео)
В Кривом Роге 6 апреля рано утром на улице Донецкой случился пожар. Во время инцидента погибли три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
«На месте пожара обнаружены тела 3-х человек, из них 2 ребенка (отец 1973 года рождения, мальчик 2011 рождения и девочка 2009 года рождения) и пострадало 3 человека, из них 1 ребенок (мать 1982 года рождения, бабушка 1960 года, мальчик 2017 рождения)», — говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали в городскую больницу.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве в районе Осокорков случился масштабный пожар. Столб дыма виден за несколько километров от места инцидента.
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