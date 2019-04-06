"Сегодня война изменила свое лицо": глава УГКЦ предостерег Европу

Политика

Агрессия против Украины — это агрессия против всей Европы. Такую мысль высказал патриарх УГКЦ Святослав (Шевчук) в интервью итальянскому еженедельнику «Il Foglio».

«Некоторые историки называют Украину „восточными воротами Европы“: если в эти ворота врываются агрессоры, то неизбежным будет нападение на всю Европу. Возможно, сейчас западноевропейские страны не воспринимают эту ситуацию как агрессию с военной точки зрения, но не могут не видеть агрессии с точки зрения информационной, потому что сегодня мы говорим о гибридной войне», — зявил глава УГКЦ, пишет РИСУ.

По словам Святослава, Россия пытается подчинить Европу экономически.

«Ведется война с помощью экономического оружия: Европа становится все более зависимой от российской нефти и российского газа. Покупая их в России по особым ценам, она не только превращает свои деньги в оружие, которое атакует Европейский континент, а вызывает этими деньгами большую политическую коррупцию в Европе. Поэтому мы должны учитывать, что сегодня война изменила свое лицо», — сказал он.

Первоиерарх УГКЦ отметил, что сейчас Украина защищает весь континент, в том числе исконные европейские ценности.

«Все то, что мы сейчас переживаем в Украине и пытаемся решить, в свое время станет богатством всей Европы. Я верю в Украину и верю в Европу. Приглашаю европейцев посетить нашу страну и увидеть, как мы отстаиваем и уважаем европейские ценности, достоинство человеческой личности, общее благо, солидарность украинского народа, который своей кровью защищает Родину, а значит защищает Европу», — отметил патриарх УГКЦ.

Как писали «ФАКТЫ», в сети показали фото, снятое на украинских позициях на Донбассе. Фото ярко иллюстрируют самоотверженную борьбу украинцев против страны-агрессора.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter