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"Здесь держат фронт": появились свежие фото передовых позиций ВСУ на Донбассе
В сети показали фото, снятые на украинских позициях, которые сдерживают натиск террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе.
«Март 2019. Война продолжается. Под Желобком натянуты струны окопов. Где влажная глина налипает гирями на ногах, где липкая грязь, кажется, везде. Где жутко поднять голову над бруствером, чтобы наблюдать за противником, потому что охотится снайпер. Где регулярно прилетает из тяжелого. Здесь воины из 10-ой Горно-Штурмовой стойко держат фронт», — написал в Facebook фотограф Анатолий Степанов, опубликовавший фото.
Как писали «ФАКТЫ», в ходе обстрелов со стороны боевиков на Донбассе в течение последних суток погиб один украинский военнослужащий. Еще двое получили ранения.
Всего за прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, 10 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Боевики использовали 59 мин калибров 120 и 82 мм.
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