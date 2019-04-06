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Украина

Витрина "русского мира": сеть шокировало фото из отделения "Почты России" в Крыму

15:23 6 апреля 2019 263
Аварийный потолок
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупанты в Крыму продолжают эксплуатировать обветшавшие здания бюджетного сектора, ремонт которых в последний раз проводился еще при Украине. Об этом свидетельствует фото, присланное читателем «ФАКТОВ» из Феодосии. На снимке зафиксировано аварийное состояние потолка в отделении Почты России, куда пенсионеры регулярно наведываются за пенсией.

Пока что на голову сыплется только штукатурка, однако не исключено, что начнут падать и обломки строительной конструкции.

И такое состояние общественных зданий в аннексированном Крыму характерно не только для Феодосии, но и для Джанкоя и Судака, о чем неоднократно писала в соцсети популярный блогер RoksolanaToday&Крым. В конце марта она выложила в сеть фото из Джанкойской больницы, на котором видно, в каком ужасном состоянии находится пол коридора, в котором люди, дожидающиеся приема у врача, проводят длительное время.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев напомнил, как Путин обещал ему решить все проблемы жителей полуострова за несколько месяцев.

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