Украина

Названо имя бойца, погибшего от пули снайпера 5 апреля на Донбассе

В сети назвали имя украинского бойца, погибшего при обстреле на Донбассе 5 апреля. Это уроженец Винницкой области, житель села Огеевка Юрий Фармагей.

Соответствующие данные сообщил в соцсети заместитель главы Общественной организации «Союз участников боевых действий АТО Гайсина и Гайсинского района» Александр Гончарук.

«Сегодня на Гайсинщине печальная весть. Погиб от пули снайпера на Востоке житель с. Огеевка Фармагей Юрий Николаевич. Вечная память Герою» — написал он.

Дата прощания с погибшим пока не определена.

В ответ на обстрелы украинских позиций из запрещенных орудий украинские военные уничтожили четырех оккупантов, а также одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.

Напомним, «ФАКТЫ» публиковали имена девятерых защитников Украины, погибших на Донбассе в марте 2019 года.

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