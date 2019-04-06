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Названо имя бойца, погибшего от пули снайпера 5 апреля на Донбассе
В сети назвали имя украинского бойца, погибшего при обстреле на Донбассе 5 апреля. Это уроженец Винницкой области, житель села Огеевка Юрий Фармагей.
Соответствующие данные сообщил в соцсети заместитель главы Общественной организации «Союз участников боевых действий АТО Гайсина и Гайсинского района» Александр Гончарук.
«Сегодня на Гайсинщине печальная весть. Погиб от пули снайпера на Востоке житель с. Огеевка Фармагей Юрий Николаевич. Вечная память Герою» — написал он.
Дата прощания с погибшим пока не определена.
В ответ на обстрелы украинских позиций из запрещенных орудий украинские военные уничтожили четырех оккупантов, а также одну единицу военной техники российско-оккупационных войск.
Напомним, «ФАКТЫ» публиковали имена девятерых защитников Украины, погибших на Донбассе в марте 2019 года.
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