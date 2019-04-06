Украина

"Я всех услышал и сделал выводы": Порошенко обратился к избирателям (видео)

Президент Украины Петр Порошенко сделал выводы после первого тура выборов президента и «услышал всех». Об этом он сказал в видеообращении, которое выложили на странице его штаба в Facebook.

По его словам, он внимательно выслушал аргументы тех, кто высказывается против него в соцсетях и на телевидении, и непосредственно возле урн для голосования.

«Я всех услышал. Тех, кто голосовал за меня и тех, кто поддерживал других кандидатов. Сделал выводы!», — сказал Порошенко, подчеркнув, что Украина является свободной страной свободных людей, и должна такой оставаться.

Также он отметил, что именно для этого нашей стране так нужен сильный президент и Верховный главнокомандующий. В противном случае мы рискуем «откатиться под имперскую Россию».

«Выбор 21 апреля — Европа или Россия», — констатировал президент.

Он также призвал граждан, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз, консолидироваться и пройти регистрацию на специально созданном сайте www.euua.org.

«Нас должно быть больше. Ваша поддержка нужна именно сейчас», — призвал Порошенко.

В комментариях к видео многие пользователи отмечают, что во втором туре готовы голосовать именно за действующего президента.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил «ФАКТАМ», почему Кремль надеется отстранить Порошенко от власти.

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