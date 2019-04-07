Благовещение-2019: красивые открытки и поздравления с праздником

Общество

7 апреля в церковном календаре отмечен как большой праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Христиане восточного обряда вспоминают в этот день события, описанные в Евангелии от Луки. Считается, что в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии Благую весть: по воле Всевышнего ей предстоит зачать от Духа Святого, родить младенца Иисуса и стать матерью Спасителя.

Всем, кто отмечает светлый праздник, можно подарить радость открыткой или поздравлением в стихах.

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона «жона»,

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей —

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!



Пусть матерь Божья благодатью

Покроет вас и весь ваш дом.

Чтоб недруг злой или предатель

Не поселился хитро в нем.

Пускай Святая Богоматерь

В день Благовещенья спасет.

И пусть все то, что чисто, свято,

Вам радость, счастье принесет!



Солнце ярко засияло,

Птицы стали звонче петь,

Благовещенье настало,

Чтобы всех добром согреть.

Чтобы сделать мысли чище,

Сердце верой наделить,

Чтоб с любовью и надеждой

Каждый мог на свете жить!

На Благовещение издавна принято приходить на службу в храм с детьми. Также в этот день не занимались домашними делами и не начинали полевые работы. О других традициях праздника читайте в статье «Благовещение-2019: что обязательно нужно сделать в этот день, а что строго запрещено».

Тем, кто соблюдает пост, в праздник Благовещения разрешали сделать послабление. На стол можно подать рыбные блюда и вино. Подробный календарь питания в статье «Великий пост: что нужно обязательно сделать, а что запрещено категорически».

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