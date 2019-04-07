Православные празднуют Благовещение: что нельзя делать в этот день

Общество

День Благовещения, который 7 апреля празднуется христианами восточного обряда, связан с рядом давних традиций. В православных храмах прихожан настойчиво призывают отложить все дела и прийти с утра на торжественное богослужение, еще лучше — прийти всей семьей, с детьми. Домашние работы в праздник Благовещения не приветствуются. Аналогично в этот день не проводят работы в поле и в саду. В народе говорят, что никакие дела, начатые в праздник, все равно не принесут желанных плодов.

В фольклоре Благовещение называют днем, когда даже черти в аду дают грешникам передохнуть. Все садово-огородные и полевые работы — вспашку, посев, заботы о рассаде — планировали на период после праздника. Народная мудрость гласит: «Вiд Введення (4 декабря) до Благовiщення порати землю — грiх» и «Все, що посiють до Благовiщення, погано ростиме». Здесь нашли отражения давние верования, связанные с землей. Считалось, что земля, как и все живое, должна за зиму хорошо отдохнуть, набраться сил, и только тогда можно рассчитывать на хороший урожай и вознаграждение за весенние труды.

О народных приметах, ритуалах, обрядах, связанных с днем Благовещения, читайте в статье «Благовещение-2019: что это за праздник и как себя вести в этот день».

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