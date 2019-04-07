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ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе: первые подробности
В районе боевых действий на Донбассе вследствие вражеских обстрелов погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщило командование операции Объединенных сил.
За минувшие сутки 6 апреля российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. В каждом втором случае использовалось вооружение, запрещенное минскими договоренностями — минометы калибра 120 и 82 мм. По позициям украинских защитников было выпущено 59 минометных мин. Также враг обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщает командование Объединенных сил, ни один вражеский обстрел не остался без адекватного ответа. По данным разведки, 6 апреля были ликвидированы трое оккупантов, еще один ранен.
Напомним, ранее стало известно, что подразделениям ООС удалось подбить технику врага и уничтожить иностранного наемника — пособника оккупантов, прибывшего из Сербии.
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