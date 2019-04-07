В Москве скончалась вдова актера Золотухина

Мир

Тамара Золотухина на шесть лет пережила своего знаменитого мужа. Валерий Золотухин умер 30 марта 2013 года от осложнений, вызванных опухолью мозга. Ему был 71 год.

О смерти вдовы актера сообщила на своей странице в Facebook актриса Театра на Таганке (где всю жизнь работал Золотухин) Рената Сотриади. Она написала, что ее подруга скончалась 6 апреля. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Болезнь и стала главной причиной того, что Валерий Сергеевич, влюбившись в актрису Ирину Линдт (которая в 2004 году родила ему сына Ивана), не решился оставить семью. К тому же пара так и не смогла пережить трагедию — смерть единственного общего сына Сергея, барабанщика группы"Мертвые дельфины". Он совершил суицид в 2007 году.

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Тамара Золотухина по образованию была скрипачкой. Она стала второй женой Золотухина (первая — артистка Нина Шацких, позже вышедшая замуж за секс-символа 70-х Леонида Филатова). Пара познакомилась на «Ленфильме», где Тамара работала ассистенткой режиссера, а в 1978 году поженились, спустя год у них родился сын. Тамара Золотухина была мудрой женщиной. И к последней любви супруга отнеслась с пониманием.

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