- 12:59 «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:48 Известного режиссера избили в Киеве из-за России: подробности и фото последствий
- 12:39 В Москве скончалась вдова актера Золотухина
- 12:38 В Киеве зацвели магнолии: в сети показали впечатляющие фото
- 12:31 «Бавария» в 100-й дуэли уничтожила «Боруссию» в матче бундеслиги
- 12:30 Благовещение-2019: что это за праздник и как себя вести в этот день
- 12:27 В полиции назвали причину скандального задержания активиста на Майдане Независимости
- 12:23 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 12:21 В 93 года садится на шпагат: рецепты здоровья от самой гибкой возрастной женщиной Украины
- 12:18 Над Сибирью заметили огромный метеорит: очевидцы выложили в сеть яркое видео
В Москве скончалась вдова актера Золотухина
Тамара Золотухина на шесть лет пережила своего знаменитого мужа. Валерий Золотухин умер 30 марта 2013 года от осложнений, вызванных опухолью мозга. Ему был 71 год.
О смерти вдовы актера сообщила на своей странице в Facebook актриса Театра на Таганке (где всю жизнь работал Золотухин) Рената Сотриади. Она написала, что ее подруга скончалась 6 апреля. По предварительным данным, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Болезнь и стала главной причиной того, что Валерий Сергеевич, влюбившись в актрису Ирину Линдт (которая в 2004 году родила ему сына Ивана), не решился оставить семью. К тому же пара так и не смогла пережить трагедию — смерть единственного общего сына Сергея, барабанщика группы"Мертвые дельфины". Он совершил суицид в 2007 году.
Читайте также: Гусман перенес операцию на сердце
Тамара Золотухина по образованию была скрипачкой. Она стала второй женой Золотухина (первая — артистка Нина Шацких, позже вышедшая замуж за секс-символа 70-х Леонида Филатова). Пара познакомилась на «Ленфильме», где Тамара работала ассистенткой режиссера, а в 1978 году поженились, спустя год у них родился сын. Тамара Золотухина была мудрой женщиной. И к последней любви супруга отнеслась с пониманием.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался от остановки сердца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!