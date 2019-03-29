Гусман перенёс операцию на сердце

Культура

Известному российскому актеру и режиссеру, основателю премии «Ника», бессменному члену жюри КВН Юлию Гусману сделали операцию на сердце.

Как сообщает Телегра-канал Mash, 75- летнему артисту провели чистку сосудов. Состояние после операции нормальное.

«После всех процедур Юлий Соломонович прошёл реабилитацию, благополучно выписался и снова готов ставить двойки», — пишет Mash.

Юлий Гусман — советский и российский режиссёр театра и кино, телеведущий, актёр, общественный и политический деятель. Основатель премии «Ника», постоянный член жюри КВН, заслуженный деятель искусств РФ.

Он неоднократно высказывался против национализма, ксенофобии, гомофобии. Негативно отзывался о законодательном запрете «пропаганды гомосексуализма». В 2012 году, участвуя в ток-шоу «Исторический процесс», прикрепил к пиджаку кусочек бумаги с надписью «гей» в знак солидарности с дискриминируемыми меньшинствами. Был среди деятелей культуры, подписавших открытое письмо с призывом освободить из заключения участниц группы «Pussy Riot».

Напомним, несколько дней назад в Москве был экстренно госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии известный советский и российский режиссер кино и театра Сергей Соловьев. Ранее с закрытой черепно-мозговой травмой в больницу попал 70-летний актер и телеведущий Юрий Николаев.

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