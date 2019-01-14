Культура

Роли Леонида Филатова в фильмах «Экипаж», «Забытая мелодия для флейты», «Грачи», «Город Зеро», «Успех», «Сукины дети» и многих других запомнились миллионам зрителей. Сердце знаменитого артиста перстало биться 15 лет назад. Судьба отмерила Филатову лишь 56 лет. Последние годы выдались непростыми. Леонид Филатов тяжело болел. Перенес микроинсульт, операцию по пересадке почки. Но продолжал писать и работать над своей знаменитой программой «Чтобы помнили», за которую в 1996 году был награжден премией ТЭФИ. К слову, название программы — цитата из знаменитой анкеты Владимира Высоцкого, в которой на вопрос: «Чего бы вы хотели больше всего?» Он ответил: «Чтобы помнили и везде пускали». О том, каким человеком был Леонид Филатов, «ФАКТАМ» рассказал его друг кинорежиссер Константин Худяков.

— Леня снялся в моих фильмах «Иванцов, Петров, Сидоров», «Кто заплатит за удачу», «С вечера до полудня», «Успех», «Претендент», — говорит Константин Худяков. — Мы подружились с первой картины. Это случилось в 1978 году. А первый раз я увидел его на сцене Театра на Таганке. Леня был необыкновенным артистом и очень остроумным человеком. Всем известно, что он много писал и делал это замечательно. Когда вместе работали, засиживались до самой ночи. Хотелось многое друг другу поведать. Леня был книгочеем, и поэтому общаться с ним было очень интересно.

— Читала замечательную историю, как вы с Филатовым, возвращаясь со съемок фильма «Претендент» из Братиславы, тащили в каждой руке по тяжеленной связке книг, а чтобы они не касались земли, руки приходилось все время держать согнутыми в локтях.

— Это, кстати, была единственная картина, которую мы снимали за рубежом — в Братиславе и Мюнхене. Тогда такие съемки были большой редкостью. Леня еще снимался в картине «Чичерин» в Лондоне и у Соловьева в фильме «Избранные» в Колумбии. Я его уговорил в этой картине сниматься. Леня ни за что не хотел туда ехать.

— Догадываюсь, почему. В то время у него был роман с Ниной Шацкой, поэтому не хотелось расставаться ни на минуту.

— Да, это был один из главных мотивов.

— Сергей Соловьев рассказывал, что все гонорары Леонид Филатов тратил на международные телефонные разговоры с Ниной Шацкой.

— Тоже правда.

— Она ведь была первой красавицей Театра на Таганке. Играла Маргариту в спектакле по Булгакову. Сейчас Нина Сергеевна, к сожалению, очень болеет. А еще несколько лет назад я брала у нее интервью, и она рассказывала, что их с Филатовым отношения были замешаны на мистике. Однажды она гадала со свечой и на стене увидела очертания рогов, собаку и кулак с большим пальцем, будто показывающим высший класс. «Мне казалось, что в моей жизни должно случиться что-то необыкновенное, — делилась она. — И я… встретила Леню. Он был по гороскопу Козерог, родился в год Собаки и оказался прекрасным человеком. Все совпало!»

— Я, честно говоря, никакой мистики в их отношениях не наблюдал. Видел отчаянно влюбленного человека. Очень долго Леня тщательно скрывал их с Ниной отношения от всех. Она была замужем (первым мужем Нины Шацкой был Валерий Золотухин. — Ред.). Ленины ухаживания казались абсолютно бесперспективными. Только его настойчивость привела их к браку. После картины «Экипаж» Леня стал настоящим секс-символом, но в жизни был однолюбом, каких я больше не встречал. Он полностью был предан Нине. Помню, как в Мюнхене я умолял его пойти и купить себе кроссовки, так как ходил в совсем уже стоптанных. Леня согласился, но как-то улизнул. И так себе ничего и не купил. Зато Нине на все свои гонорары приобрел в Мюнхене восемь пиджаков! И в этом был весь Леня. Причем делалось все это абсолютно тайно. Являясь представителем публичной профессии, в жизни он был совершенно не публичным. И этим резко отличался от артистов, которые себя всячески афишируют. Лене это было совершенно не нужно.



* В фильме Александра Митты «Экипаж» Леонид Филатов сыграл бортинженера Игоря Скворцова. В роли второго пилота Валентина Ненарокова — Анатолий Васильев. Кадр из фильма «Экипаж»

— Как он ощущал свою славу?

— Относился к ней с юмором, никогда этим не бравировал. Лене всегда хотелось скрыться, чтобы его никто не видел. Он был гораздо глубже и содержательней артистов, которые любят фотографироваться с девушками из провинции.

— Главную роль он получил лишь в 32 года.

— Понимаете, Леня преодолел путь от простого ашхабадского мальчика, который ничего не видел в жизни, до известного актера. В Москве ему приходилось трудно. На его курсе в Щукинском училище было много талантливых ребят, потом он попал в суперпопулярный Театр на Таганке. Все это подстегивало его самолюбие. И Леня поражал всех своим талантом. В студенческие годы писал пьесы и выдавал их за произведения какого-то мифического итальянского драматурга. И многие преподаватели, боясь признаться в незнании имени этого автора, говорили: «Да-да, это известный писатель».

— В 1969 году Юрий Любимов сразу же взял Филатова в Театр на Таганке. К себе в Театр миниатюр звал его работать и Аркадий Райкин. И даже для Утесова Филатов сочинил несколько песен.

— Леня мог делать все что угодно. Ему было многое интересно. До всего хотелось дотронуться. Он был очень талантлив и стремился многое освоить, познать, понять.

— К слову, на сцене Театра на Таганке Филатова как чтеца своих произведений впервые представил Владимир Высоцкий.

— Ничего удивительного.

— Каким вам запомнился Леонид Филатов вне работы?

— Знаете, работа занимала огромную часть его жизни. Леня был одержим тем, что делал. Если не снимался в кино, то репетировал в театре новый спектакль или что-то сочинял, писал. Он был неуемным. Я никогда не видел его лежащим на диване, хандрящим. Он был как пружинка…



* Миллионам зрителей Филатов запомнился по картине Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты». Его партнершей в фильме была Татьяна Догилева

— Помните вашу последнюю встречу?

— Конечно. Это была очень грустная встреча. У меня шла программа на телевидении, где я встречался с людьми, которые были мне близки, дороги, интересны. И вот я с двумя операторами приехал к Лене. Мы сняли разговор с ним, после чего я остался. Леня был уже совсем больным. Мы стали говорить о том, что он делает. Леня показал книгу, которая была в наборе, рассказал, что пишет. А потом с грустью вдруг признался, что ему кажется, будто все его болезни — некое наказание за то, что когда-то не очень справедливо относился к Эфросу. Ополчился на него, когда Анатолий Васильевич пришел в Театр на Таганке на место вынужденного эмигрировать и лишенного гражданства основателя театра Юрия Любимова. Я попытался Леню разуверить в этом мнении, потому что нельзя жить с таким грузом, но Леня был непреклонен. Он считал, что это так.

— Читала, потрясением для него стало то, что у Эфроса случился инфаркт и в 1987 году он неожиданно умер.

— Понимаете, многие артисты приняли в штыки назначение Эфроса. Леня же и вовсе ушел из родного театра. Это было непросто. Он же столько работал на Таганке! И вдруг уйти в совершенно незнакомый для себя театр — «Современник». Честно сказать, я не разделял мнение Лени, мне было обидно за такое отношение к Эфросу, потому что с ним я был очень дружен. Но Леня тогда не хотел меня даже слушать. А потом стал корить себя за то, что так относился к Анатолию Васильевичу.

— Спустя пять лет после отъезда Юрий Любимов вернулся. Актеры встретили его с ликованием. Но их ждало разочарование. Это было уже другое время, и Любимов решил приватизировать театр. При этом одних актеров перевести на контракт, других — просто уволить. Все были шокированы. И Леонид Филатов, в прошлом сторонник Любимова, оказался к нему в оппозиции. Несмотря на проблемы со здоровьем, по рассказу жены Нины Шацкой, Леня даже участвовал в судах. Считал, что решаются судьбы коллег, и если не он, так кто же?

— Да, все это так…

— Многие объясняли болезнь Леонида Филатова тем, что он погрузился в программу «Чтобы помнили» об ушедших в мир иной. Тратил много душевных сил. А его ранний уход связывали с тем, что сыграл свою смерть в картине «Забытая мелодия для флейты».

— Существуют актерские поверья. Кто-то считает, что смерть ни в коем случае нельзя играть, другие не усматривают в этом ничего страшного. Леня не был человеком суеверным.

— Но он предчувствовал свой уход?

— Какие могли быть предчувствия, когда он заболел и ему поставили неправильный диагноз, стали лечить не от того, от чего нужно? У него были проблемы с почкой, а его лечили от инсульта. Потом это выяснилось, но момент был упущен.

— Оказывается, слава не дает никаких гарантий…

— Абсолютно.



* По словам Констанина Худякова, общаться с Леонидом Филатовым ему было невероятно интересно

— Какой подарок друга особо близок вашему сердцу?

— Книги с его дарственными надписями. Что же еще? Жили мы небогато.

— Тем не менее слышала, что у Филатова были очень высокие по тем временам гонорары — 75 рублей в день, в то время как инженер получал зарплату 120 рублей в месяц.

— И что он на эти деньги приобрел? Купил себе роскошную машину, дачу? Кто знает из тех, кто говорит, что на этот гонорар артист должен жить до следующих съемок. А съемки могут быть через несколько лет. Питались в Лениной семье нормально, но одевались более чем скромно. В быту Леня был крайне непритязательным. Сигареты и кофе — то, без чего не мог прожить. В день мог выпить до тридцати чашек кофе. О здоровье совершенно не думал.

— Какая роль Леонида Филатова у вас любимая?

— Он считал, что лучшая его роль в «Успехе». А мне нравится его игра в фильме «С вечера до полудня». Считаю эту роль попаданием в его характер, актерскую сущность. Так как Леня сыграл режиссера, никто бы не сыграл.

— А он ведь в конце жизни и стал режиссером. Картину «Сукины дети», где рассказал полную драматизма историю о Таганке, снял в рекордные сроки — за 24 дня, без выходных. Ему пророчили большое будущее, но эта дебютная режиссерская работала стала последней.

— Леня — столь яркий артист, что заниматься смежным делом, с моей точки зрения, ему было не нужно.

— В Киеве Леонид Филатов бывал?

— В столице Украины Леня снимался у замечательного режиссера Кости Ершова в картине «Грачи». Прекрасная работа.

— Как считаете, Леонид Филатов был счастливым человеком?

— Убежден в этом хотя бы потому, что Леня сам выстроил свою судьбу. Всего достиг сам. Маленький ашхабадский мальчик доказал всему миру: если у тебя есть талант, он может прорасти при условии, что фанатично занимаешься любимым делом. Каждый шаг, который делал Леня, им самим был обозначен.

— Что бы вы сказали ему сегодня, если бы он мог услышать?

— Ты был прав: жизнь несется очень быстро. Как жалко, что ты ушел так рано.

Ранее воспоминаниями о знаменитом артисте и режиссере Леониде Быкове, которому в этом году исполнилось бы 90 лет, с «ФАКТАМИ» поделился народный артист Украины Владимир Талашко.

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