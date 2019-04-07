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В оккупированном Первомайске прогремел мощный взрыв: первые подробности и видео
В ночь на 6 апреля в районе оккупированного Первомайска в Луганской области прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв случился на объекте, контролируемом российско-оккупационными войсками. По одной из версий, взорвался автомобиль «Урал» с боеприпасами.
Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что взрыв был настолько сильный, что и звук взрыва и яркое зарево были хорошо слышны и видны за 10−13 километров с позиций Вооруженных Сил Украины.
«Кто приложил к этому руку: партизаны, третья сила, или сами оккупанты напились и где-то, что-то подпалили — пока нет информации», — отметил волонтер.
Жители оккупированных территорий говорят, что поблизости от места взрыва разбросаны снаряды и горит посадка. В видео, снятом местным жителем, говорится, что взрыв был слышен со стороны поселка Калиново, и есть предварительные сведения о двух пострадавших.
Напомним, ранее в районе Золотого украинские военные уничтожили автомобиль «Урал» оккупантов вместе с боекомплектом. До этого подразделением ВСУ был уничтожен крупнокалиберный пулемет «Утес» боевиков.
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