- 15:37 ЦИК оглашает результаты выборов президента: как голосовали за Порошенко и Зеленского (видео, фото)
- 15:34 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
- 15:09 Я породил монстра для манипулирования людьми, — создатель интернета Тим Бернерс-Ли
- 15:02 Благовещение-2019: красивые открытки и поздравления с праздником
- 14:50 Совсем молодые: появились фото военных, погибших на Донбассе 6 апреля
- 14:48 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча Кубка Украины
- 14:26 Известный французский винодел заявляет о поджоге его виноградников в Шабо Одесской области
- 14:20 Мужчине поездом снесло голову: фото с места жуткого ЧП в Киеве (18+)
- 13:57 Ломаченко – Кролла: онлайн-трансляция боя за чемпионские пояса WBА и WBО
- 13:55 Регина Тодоренко показала милое фото с маленьким сыном от Влада Топалова
Дым тянет прямо на перрон: горела одна из станций метро
В воскресенье, 7 апреля, на станции московского метро «Чистые пруды» произошел пожар. Как сообщают очевидцы с места событий, дым тянет из тоннеля прямо на перрон.
Судя по видео с места событий, поезда проезжают указанную станцию без остановок. Началась экстренная эвакуация пассажиров. Местные спасатели заявили, что пожар потушен. Причиной задымления стало тление кабеля. Пострадавших в результате ЧП не было.
Станция «Чистые пруды» находится на Сокольнической линии Московского метрополитена. Она расположена между станциями «Красные Ворота» и «Лубянка». Находится на территории Басманного района Центрального административного округа Москвы.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля в Киеве произошел масштабный пожар вблизи станции метро «Лесная». Он был самым масштабным за последние пять лет. Площадь возгорания составила более 10 тысяч квадратных метров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!