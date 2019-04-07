Происшествия

Дым тянет прямо на перрон: горела одна из станций метро

В воскресенье, 7 апреля, на станции московского метро «Чистые пруды» произошел пожар. Как сообщают очевидцы с места событий, дым тянет из тоннеля прямо на перрон.

Судя по видео с места событий, поезда проезжают указанную станцию без остановок. Началась экстренная эвакуация пассажиров. Местные спасатели заявили, что пожар потушен. Причиной задымления стало тление кабеля. Пострадавших в результате ЧП не было.

Станция «Чистые пруды» находится на Сокольнической линии Московского метрополитена. Она расположена между станциями «Красные Ворота» и «Лубянка». Находится на территории Басманного района Центрального административного округа Москвы.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале февраля в Киеве произошел масштабный пожар вблизи станции метро «Лесная». Он был самым масштабным за последние пять лет. Площадь возгорания составила более 10 тысяч квадратных метров.

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