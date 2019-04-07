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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала милое фото с маленьким сыном от Влада Топалова

13:55 7 апреля 2019 483
регина тодоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Телеведущая Регина Тодоренко показала фотографию своего сына, которому недавно исполнилось четыре месяца. Поклонники Тодоренко такими фотоснимками не избалованы: ни сама телеведущая, ни ее муж Влад Топалов особо не любят демонстрировать маленького Майкла. Поэтому даже фото, где видны только пятки малыша, собрало тысячи комментариев в Instagram.

тодоренко

Среди милых комментариев под фото то и дело проскальзывают просьбы показать наконец лицо Майкла.

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скрин

Сын Тодоренко и Топалова появился на свет 5 декабря 2018 года в московской клинике. На фотографиях и видео Регины и Влада их новорожденный если и присутствует, то лицо остается за кадром.

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