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- 13:55 Регина Тодоренко показала милое фото с маленьким сыном от Влада Топалова
Регина Тодоренко показала милое фото с маленьким сыном от Влада Топалова
Телеведущая Регина Тодоренко показала фотографию своего сына, которому недавно исполнилось четыре месяца. Поклонники Тодоренко такими фотоснимками не избалованы: ни сама телеведущая, ни ее муж Влад Топалов особо не любят демонстрировать маленького Майкла. Поэтому даже фото, где видны только пятки малыша, собрало тысячи комментариев в Instagram.
Среди милых комментариев под фото то и дело проскальзывают просьбы показать наконец лицо Майкла.
Сын Тодоренко и Топалова появился на свет 5 декабря 2018 года в московской клинике. На фотографиях и видео Регины и Влада их новорожденный если и присутствует, то лицо остается за кадром.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!