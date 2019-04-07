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«Миротворец» сообщил, что кампания Зеленского спонсируется ФСБ: сделано громкое заявление
Сайт «Миротворец» обратился к Совету Национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, СБУ и Верховной Раде с призывом проверить источник финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского.
Как утверждают активисты, они получили доказательство того, что в феврале 2019 некий офицер ФСБ Андрей Пинчук дал указание владельцу криптобиржи WEX и боевику Дмитрию Хавченко периодически осуществлять операции по легализации средств с целью финансирования избирательной кампании Владимира Зеленского.
Текст обращения размещен на странице «Миротворца» в Facebook.
Активисты отметили, что проведенная спецоперация «Миротворца» получила кодовое название «Регата».
Напомним, в первом туре Владимир Зеленский набрал на выборах более 30% голосов избирателей. Во втором туре он будет конкурентом действующего главы государства Петра Порошенко.
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