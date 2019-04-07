Порошенко наградил погибшую на Донбассе Яну Червоную Орденом Богдана Хмельницкого

Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении погибшей на передовой старшего солдата Яны Червоной орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). Соответствующий документ датирован 6 апреля 2019 года. Его текст размещен на официальном Интернет-представительстве президента.

Отмечается, что Порошенко наградил Червонную за «личное мужество», проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, и за «самоотверженное служение украинскому народу».

В начале российской агрессии на Донбассе Червоная была волонтером, а в сентябре 2016 года сама ушла на фронт в качестве пулеметчицы батальона «Донбасс-Украина». Погибшей было 39 лет, у нее осталось двое детей — десятилетний сын и восьмилетняя дочь.

Прощание с бойцом состоялось в ее родном Харькове 4 апреля 2019 года. Ее похоронили на Аллее Славы местного 18-го кладбища.

Напомним, 7 апреля стало известно о гибели на передовой двух молодых украинских бойцов. «ФАКТЫ» назвали их имена и опубликовали фото.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter