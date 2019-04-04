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Гибель «Ведьмы» на Донбассе: сотни людей пришли проститься с Яной Червоной (фото, видео)
В Харькове, возле памятника Шевченко прощаются с Яной Червоной, погибшей на Донбассе в результате обстрелов боевиков.
Яна Червоная — волонтер, пулеметчица батальона «Донбасс-Украина». В этом батальоне она служила с сентября 2016 года.
Погибшей было 39 лет, у нее осталось двое детей — десятилетний сын и восьмилетняя дочь.
Около 11 утра в центре Харькова начали собираться люди. Это — друзья и знакомые Яны Червоной, харьковские волонтеры, военнослужащие и ветераны. Сейчас на площади тысячи людей.
Похоронят военнослужащую на Аллее Славы на 18-м кладбище в Харькове.
Напомним, в ходе обстрелов боевиков 2 апреля в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области погибли Яна Червоная (позывной «Ведьма») и Александр Милютин (позывной «Деда»), бойцы отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина».По словам комбата, снаряд попал в блиндаж, где была старший солдат Червоная с напарником. Оба погибли.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!