Пленный украинский моряк довел до истерики российского омбудсмена

Украина

Пленных украинских моряков в московском СИЗО ФСБ «Лефортово» посетила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. Об этом своему адвокату Николаю Полозову сообщил один из моряков Денис Гриценко.

В камере он интенсивно изучает английский язык, поэтому обратился к еврокомисару на английском, что вызвало неожиданную реакцию у так называемого уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

«По словам Дениса, его разговор на английском языке с комиссаром Миятович не понравился омбудсмену Москальковой. Она потребовала от переводчика перевести ей все, что Гриценко сказал еврокомиссару», — сообщил Полозов.

Моряк смог поговорить с Миятович на английском языке около 10 минут, ответив на ее вопросы относительно состояния здоровья и условий содержания, а также уведомив, что следствие не предоставляет ему, в также другим военнопленным свиданий с близкими, а также телефонных переговоров. Кроме того, тюремщики умышленно затягивают передачу писем от родных — на 2−3 месяца.

По словам Дениса, перед визитом еврокомиссара его вместе с сокамерником экстренно перевели в новый корпус СИЗО, где в камерах есть горячая вода.

Напомним, Порошенко наградил захваченных украинских моряков государственными наградами.

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