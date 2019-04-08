Шоу-бизнес

Ревность Тины Кароль и признание Дана Балана: чем запомнился первый прямой эфир «Голосу країни»

В воскресенье вечером, 7 апреля, На канале «1+1» состоялся первый прямой эфир девятого сезона вокального шоу «Голос країни». В четвертьфинале у тренеров — Потапа, Монатика, Тины Кароль и Дана Балана — было по четыре участника. В следующий эфир прошли только двое от каждой команды. Один вокалист, за которого отдали наибольшее количество своих голосов зрители, второй — оставленный в шоу собственным тренером.

Ведущие прямых эфиров — семейная пара Юрия Горбунова и Кати Осадчей. Музыкальный продюсер шоу и дирижер оркестра — Руслан Квинта.

Четвертьфинал «Голоса» открыла команда Тины Кароль. Первым на сцену вышел Дэвид Аксельрод.

— Я рад, что благодаря проекту, Украине открылся певец Дэвид Аксельрод, — признался Дэвид, которого до недавнего времени зрители знали, как артиста Владимира Ткаченко.

Песня группы «Queen», заставила аплодировать весь зал!

— Нам очень не хватает настоящих артистов на сцене, — сказал Потап. — И ты именно такой!

— Я дала тебе эту песню, чтобы показать, что ты достоин победы, — призналась Тина Кароль. — Я знаю, что отец твоей супруги, легендарный музыкант Николай Мозговой, в свое время не принял тебя. Но сегодня ты доказал, что достоин того, чтобы исполнять песни Мозгового.

Слабовидящая певица Ксения Бахчалова приехала на «Голос» из Одессы.

— Я счастлива, что попала в проект, — сказала Ксения. — «Голос» ломает стереотипы.

Ксения призналась, что ее поддерживает любимый парень, которому она посвятила песню «Шлях додому». Вместе с Ксенией на сцену вышли шестнадцать девушек из хора.

— Ксения, я в восторге от вас с первого эфира, — сказал Монатик. — Восхищаюсь вами! Все, что происходило сегодня на сцене было очень красиво.

— Низкий тебе поклон, — сказала Тина Кароль. — Ты — пример того, что не надо обращать внимание на разговоры. Главное, как ты идешь к себе, своему сердцу.

— Я очень переживаю, — сказала «ФАКТАМ» Ксения Бахчалова. — Первый эфир — самый волнительный и ответственный. Для меня — это либо трамплин в следующий тур, либо остановка и понимание того, что дальше. Но в любом случае, я буду дальше идти к своей мечте, творить и дарить зрителям свое творчество. Благодарна каждому за поддержку, каждое доброе, сказанное в мой адрес, слово. Я гарантирую, что такого номера, как у меня на «Голосе» еще не было. Со мной на сцене выступали шестнадцать артисток — участниц женского хора «Нью войс». Кстати, его основатель — выпускник третьего сезона «Голоса», команды Святослава Вакарчука, Микаэль Киладзе. Каждая из участниц хора — самородок, не профессиональный артист.

Бывшая официантка Ника Тупилко благодаря «Голосу» стала заниматься собственным творчеством.

— Проект дал мне шанс изменить жизнь, — призналась Ника.

Вместе с Никой на сцену «Голоса» вышел Дизель — музыкант известного украинского коллектива «Грин Грей».

— Что не номер, то волшебство! — признал Дан Балан. — Ника, в тебе живет маленький сексуальный зверек.

— Ника, ты — крутая вокалистка, — сказала Тина. — Ты — музыкант и сверкаешь, как настоящая звезда.

Андрей Хайат из Знаменки уже успел принять участие в национальном отборе на «Евровидение-2019».

— «Голос» дал мне поддержку и возможность поверить в себя, — сказал Андрей.

Народную песню «Ой, чий то кінь стоїть» в оригинальной обработке зрительный зал встретил овациями.

— Думаю, «Голос» стал для тебя просто трамплином, — сказал Потап. — Ты растворяешься в музыке. Браво! Вы — открытие проекта, я буду болеть за вас.

— Я чувствую тебя, ты приходишь в мои сны, — призналась Тина. — Как у такого молодого человека получается донести народную музыку. Возможно ты — пришелец, который здесь, чтобы мы не забывали о своем прошлом.

Во время голосования за участников команды Тины Кароль, Катя Осадчая объявила имя одного из тренеров «Голос. Діти». Им оказался Dzidzio.

Накануне оглашения результатов зрительского голосования, сцену «Голоса» вышел бывший участник проекта Alekseev с хитом «Как ты там?».

Зрители отдали свои голоса Андрею Хайяту, который стал первым полуфиналистом «Голоса». Второго участника команды выбрала Тина.

— Это — герои, — сказала Тина, обращаясь к своим артистам. — Вы все заслуживаете на грандиозные аплодисменты! Дальше со мной пойдет человек, для которого эта сцена — откровение. Мы должны давать шанс тем, кто, возможно, был не на верном пути. Дэвид, ты идешь со мной.

Ксения и Ника покинули проект.

Следующими в бой вступила команда Димы Монатика.

— Сегодня для нашей команды невероятно ответственный день, — признался «ФАКТАМ» Дима Монатик. — Мы очень переживаем, потому что старались сделать так, чтобы зрители расслабились и получили удовольствие от музыки. Знаете, у меня накануне была такая, правильная артистичная тревога. Мы искренне рассчитываем, что зритель нас поддержит. И удивлять мы его будем яркими номерами, подачей и собственным ритмом.

Первыми на сцену вышел дуэт Романа и Влада Таранцовых. Хит «Giant» заставил танцевать всех тренеров шоу.

— Впервые в четвертьфинал нашей программы вышел дуэт, — сказал Потап. — Это очень современно! Спасибо за этот праздник.

— Братья, я вами горжусь, — признался Дима Монатик. — Когда вы пели, я просто покрывался мурашками. Ваша сила не только в голосе, но и семейной поддержке!

Алина Пидлужная из Беларуси призналась, что мечтала о «Голосе» с пятнадцати лет.

— Возможно все, если верить в свою мечту, — сказала Алина, выходя на сцену с песней Кузьмы «Мовчати».

— Я в восторге! — сказала Тина. — Вы подали песню по-своему. Я рада, что вы в прямых эфирах.

— Алина, ты — космос! — сказал Дима. — Ты кричала сейчас своей душой. Ты одна такая на этой планете. Спасибо, за гениальное исполнение.

Часовщик из Одессы Андрей Карпов признался, что участие в «Голосе» для него, как сказка. Настояла на том, чтобы Андрей попробовал свои силы в шоу его супруга.

— Спасибо за энергию, — сказал Дан Балан. — Мне захотелось потанцевать.

— Мне приятно работать с твоим редким вокалом, — сказал Монатик. — Ты — необычно талантлив, «поцелован» Богом. Спасибо за смелость!

Закрыла выступление команды Димы Монатика Виктория Олейник. Накануне прямых эфиров Виктории сняли гипс с ноги. Участница вышла на сцену с хитом «California dreamin».

— Я горжусь тобой, — сказал Монатик. — Ты — настоящая артистка. Это было эмоциональное выступление!

Во время зрительского голосования на сцену «Голоса» вышел коллектив «Mozgi» — детище тренера проекта Потапа.

Зрители оставили в проекте Викторию Олейник.

— Я восхищаюсь каждым из вас, — сказал Монатик, обращаясь к участникам своей команды. — Но правила шоу не меняются. Есть человек, который очень изменился со времени старта проекта. Со мной идет дальше Андрей Карпов.



Братья Таранцовы и Алина Пидлужная покинули проект.

Следующими на сцену «Голоса» вышли участники команды Потапа.

— В этом эфире я постарался максимально расслабить своих участников, — признался «ФАКТАМ» Потап. — Мы и выбор песен провели в лёгкой и веселой атмосфере. Поэтому будем кайфовать на сцене и радовать номерами, вкусно подобранными мелодиями, неожиданными обработками, костюмами и, самое главное, голосами. Помимо своих участников: Арсения, Карины, Виктории и Богданы, переживаю и за участников других команд. У меня есть любимцы в командах каждого из тренеров, за которых я буду болеть. Я — за хорошие голоса!

Первой на сцене появилась обладательница рокового голоса, многодетная мать, Виктория Ягич из городка Ватутино.

Виктория, в сексуальном наряде, зажигательно исполнила песню Maruv «Drunke groove».

— Вика, ты — личность! — сказал Дан Балан. — Настоящая звезда.

Богдана Ренк из Одессы призналась, что свое выступление в прямом эфире она посвящает своей бабушке.

Хит интернета «Охрана-отмена» вызвал аплодисменты зала. Среди зрителей была и автор суперхита.

— Богдана — олицетворение мейнстрима украинского шоу-бизнеса, — сказала Тина Кароль.

Арсений Журавель из Кривого Рога вышел на «Голос» с песней тренера — «Полюбэ», превратив свое выступление в настоящий мюзикл.

— Браво, — сказал Дима Монатик. — Как артистично вы подали песню. Для меня это лучший номер сегодня!

— Спасибо, Арсений! — воскликнул его тренер.

Закрывала выступление команды Потапа Карина Арсентьева из Каменки-Днепровского.

— Выходить на сцену «Голоса» — это вызов, — призналась Карина, исполнившая песню «Заманили».

— Я помню, как все боролись за тебя, Карина, — вспомнила Тина. — В тебе есть потенциал актрисы. Ты можешь идти дальше.

— Какой же кайф работать на «Голосе», — сказал Потап. — Я боролся за тебя, Карина, на каждом выступлении. Это был твой лучший номер!

Во время зрительского голосования на сцену «Голоса» вышел тренер восьмого сезона проекта Сергей Бабкин с новым хитом «Моє кохання».

Зрители оставили в шоу Викторию Ягич!

— Мне сложно дается выбор, — сказал Потап, обращаясь к своим участникам. — Я горжусь всеми вами! Хочу дать шанс Карине Арсентьевой.

Проект покинули Арсений и Богдана.

Последней в четвертьфинале выступила команда Дана Балана. Открыла борьбу Екатерина Бегу — фаворитка Дана.

— Рядом с Даном я впервые почувствовала вкус победы, — призналась Катя. — Моя победа будет принадлежать только нам двоим.

Участница, в образе Мэрилин Монро, вышла на сцену с лирическим хитом Адель.

— Ты — прекрасная вокалистка, — сказала Тина. — Нам по сценарию приписывают какую-то ревность. Но, если это поднимает рейтинг, я согласна. Возможно, с Даном вы — красивая пара.

— Здесь стоит настоящая звезда, — сказал Дан, обращаясь к Кате. — Ты блистала, как никогда!

Бывший боксер из Одессы Вячеслав Кретов сказал, что всегда рассчитывает только на победу. Хит «Сонце» он посвятил всем женщинам Украины.

— Вы — настоящий боец, — сказал Монатик. — Вы дарите нам огонь!

— Вячеслав — рок-звезда, — признал Дан Балан. — В тебе есть настоящая сила. Горжусь тобой!

Рафи Хейтам — единственный певец из Омана, который принял участие в проекте «Голос».

— Украина стала моей второй родиной, — сказал Рафи. — Я решил переехать в вашу страну и начать карьеру певца.

Хит Стинга «Desert rose» Рафи посвятил всем украинцам. Тренеры аплодировали ему стоя!

— Супер-выбор песни, — сказал Потап. — Такого уровня участников у нас давно не было.

— В Украине просто сумасшедшая команда «Голоса», — признал Дан Балан. — Рафи, ты — магия! Просто Алладин!

Завершала выступление команды Дана Балана Оксана Муха из Львова. Певицу называют «перевоплощением» Квитки Цисык. Выступление Оксаны на проекте поддержал сын Квитки.

Участница вышла на сцену с песней «Мені ворожка ворожила».

— Оксана, я вами очарован, — признался Монатик. — Вы — сокровище Украины.

— Когда ты поешь, будто поет душа Украины, — сказал Дан. — Ты — настоящая и это «цепляет».

Перед оглашением результатов зрительского голосования, на сцену «Голоса» вышла Тина Кароль с хитом «Сила высоты».

Зрители оставили в «Голосе» Оксану Муху.

— Сложный выбор, — сказал Дан Балан. — У меня лучшая команда. Каждый — бриллиант! Я вдохновлен командой проекта. Никакого сценария не существует! Я просто доверился чувству. Остается Рафи!

Проект покинули Екатерина Бегу и Вячеслав Кретов.

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