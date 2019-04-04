Ставить номера участникам «Голосу країни» будут авторы шоу американской певицы Пинк, — Руслан Квинта

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Уже в воскресенье, 7 апреля, стартуют прямые эфиры девятого сезона вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Позади остались несколько месяцев отборов, «слепых» прослушиваний, боев и нокаутов (читайте «Укус Дана Балана и признание в любви Тины Кароль: самые яркие моменты финальных нокаутов «Голосу країни»). Нынешний сезон продюсеры проекта называют народным — из-за огромного количества талантливых участников самых разных (совсем не творческих) профессий, обладателей уникальных голосов. Каждый из судей шоу (Дмитрий Монатик, Потап, Тина Кароль и Дан Балан) собрал группу из четырех участников. В комментариях самыми сильными называют команды Тины Кароль и Дана Балана. Герои проекта сразятся в трех прямых эфирах вокального шоу. Победитель определится на суперфинале, завоевав звание «Голос країни». Музыкальным продюсером популярного проекта является известный композитор Руслан Квинта. В интервью «ТелеФАКТАМ» музыкант рассказал об участниках шоу, подготовке к прямым эфирам, а также о том, где берет силы, чтобы работать в невероятно напряженном графике.

— Похоже, в этом сезоне состав участников один из самых сильных.

— Это действительно так, и особо приятно, что речь идет о народном сезоне. Все наши герои — обладатели прекрасных голосов. Невероятно интересно наблюдать динамику роста исполнителей, то, как они проходят с этапа на этап. Таланты участников открываются перед зрителем абсолютно неожиданно. Нынешний сезон отличается от остальных тем, что в нем ощущается особая близость к публике. Зрители смотрят на сцену и понимают, что тоже могли бы быть там, где сейчас находятся герои шоу.

— Кто из них удивил вас больше всего?

— Для меня это достаточно сложный вопрос. Я постоянно нахожусь в творческом процессе с каждым из наших артистов, несу за них некую персональную ответственность. Как можно кого-то выделить? Они все для меня уникальны и прекрасны. Моя задача состоит лишь в том, чтобы подчеркнуть музыкальные качества, которые отличают вокалистов друг от друга.



* Судьями «Голосу країни» в нынешнем сезоне стали Дан Балан, Тина Кароль, Дмитрий Монатик и Потап

— Один из участников, попавших в прямые эфиры, Андрей Хайат, известен по национальному отбору на «Евровидение». Где вы его нашли?

— Впервые услышал о Хайате на «Голосі країни» в прошлом году, на кастингах. Хорошо запомнил этого парня, но тогда Андрей по каким-то причинам не смог прийти на «слепые» прослушивания. Мне кажется, это судьба, которая решила, что его место на проекте именно в этом сезоне. Надеюсь, она не ошиблась. За год Хайат сильно изменился. Он нашел себя в музыке и со своим новым видением вновь пришел в проект. Знаете, что удивило меня больше всего? Андрей оказался прекрасным автором собственных произведений. Его интерпретация народных песен особенная. Ничего подобного до этого я не слышал. Думаю, Хайат — один из самых сильных и креативных участников «Голосу».

— Однако многие говорят, что он слишком однообразен.

— Наверное, прелесть проекта «Голос країни» в том, что мы всегда стараемся понять, что нужно самому участнику. Часто бывает, что песня просто не подходит нашим героям. В случае с Хайатом такая же история. Он настолько самобытен, что сложно представить его с какой-то попсовой композицией. А кому-то, скажем, не идет петь на английском языке. Если заставить его это делать, испортится впечатление от вокалиста. На самом деле мы стараемся максимально прислушиваться к мнению и пожеланиям наших участников. Нередко они сами дают нам идеи, которые помогают подобрать нужный репертуар. А потом уже дело за талантом.

— Одним из возможных победителей проекта называют Дэвида Аксельрода — состоявшегося артиста, который сражается с непрофессионалами.

— Действительно, многие помнят прекрасного певца Владимира Ткаченко, ставшего теперь Дэвидом Аксельродом. Этот певец участвовал уже не в одном вокальном проекте. Но теперь Дэвид решил начать свою творческую жизнь с чистого листа, и «Голос» ему в этом поможет. Он запомнится зрителям именно таким. Конечно, крепкая музыкальная база ему помогает, но у других участников она тоже есть. Для меня Дэвид — новый человек, который убрал свое прошлое.

— У вас появились любимчики в проекте?

— Никогда не мог ответить на этот вопрос — слишком уж талантливы все наши участники. Вы видели, как страдают тренеры из-за того, что им приходится выбирать среди своих подопечных, каждый из которых достоин остаться в проекте. Признаюсь, будь моя воля, оставил бы всех. Ну, почти всех, кто прошел в этапы нокаутов.



* Руслан Квинта: «Обещаю, что зрители увидят невероятные постановки»

— Вы уже несколько недель работаете над подготовкой к прямым эфирам.

— Это самая важная и решающая часть проекта. Речь идет о прямом эфире, а это значит, что все должно быть выверено до мельчайших деталей. В номере каждого артиста будет своя изюминка. Режим прямых эфиров — непростой процесс и огромная психологическая нагрузка. Особенно для участников.

— А для вас?

— Я уже не первый год в проекте, поэтому нашел свою схему, четко работающую модель определенных действий во время эфиров. Конечно, я потратил немало времени, чтобы построить эту концепцию, зато теперь гораздо легче работать по плану и мне, и режиссерам-постановщикам.

— Кто будет трудиться над прямыми эфирами?

— Наш известный дуэт двух Наташ — Ровенской и Лысенковой. Именно они ставили номера участникам проекта «Танці з зірками», а недавно (на церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне) стали авторами шоу американской певицы Пинк. Что касается постановок на «Голосі», то мы всегда отталкиваемся от материала. На первом месте песня, а потом уже постановка номера.

Бывает и такое, что по ходу постановки мы понимаем, что песня недотягивает — в этом случае приходится усиливать репертуар. Для нас очень важно максимально раскрыть участника и его голос, поэтому все должно пребывать в гармонии. Обещаю, что зрителей ждут невероятные постановки и решения. Не буду раскрывать всех секретов, но, поверьте, это впечатлит! К тому же среди тех, кто выйдет на сцену «Голосу» в прямых эфирах, будет много известных украинских артистов.

— Правда, что вы тоже примете участие в одном из номеров?

— Не мог устоять перед искушением выступить на сцене «Голосу». К тому же я мультимузыкант — играю на разных инструментах. В этот раз покажу совершенно новый инструмент, который приобрел буквально полгода назад. Мне его привезли из Индии. Это фисгармонь, на которой я буду играть во время исполнения песни одной из участниц.

— С таким сумасшедшим рабочим графиком у вас остается время на отдых?

— Практически нет, но поддерживать организм в боевом состоянии помогает медитация. На протяжении уже семи лет практикую йогу, а год назад стал заниматься медитацией. Действительно, график у меня очень напряженный, параллельно занимаюсь несколькими проектами. Но не жалуюсь. Более того, считаю, это прекрасно. Не всегда, конечно, хватает времени на собственное творчество. Я думаю, это просто такой период жизни. И если он мне дан, значит, действительно важен. Стараюсь найти в себе силы, выделяю время, чтобы отключиться от реальности. Пребываю в мини-астрале 15 минут, а затем снова включаюсь в дело. Чтобы достичь необходимого эффекта, нужны длительная практика и особая техника. Зато когда освоишь такую систему, можешь постоянно работать максимально эффективно, оставаться наполненным энергией.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на днях звездный тренер вокального проекта «Голос країни» Дмитрий Монатик отметил свой 33-й день рождения. А его коллега по вокальному шоу популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников сотрудничеством с группой «Бумбокс».

Фото «1+1»



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