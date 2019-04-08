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Горело сутки: ВСУ не дали боевикам восстановить позицию под Ясиноватой (видео)
В сеть выложили видео ликвидации позиции боевиков в районе Ясиноватой, куда после ее уничтожения в феврале этого года решили вернуться российско-оккупационные войска. Ранее сообщалось, что в районе Ясиноватской развязки бойцы Объединенных сил уничтожили ДОТ оккупантов.
«Российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС. Но наши бойцы не оставляют им ни одного шанса», — комментирует видео офицер ВСУ Анатолий Штефан («Штирлиц»).
Ссылаясь на данные разведки, он сообщил о ликвидации двоих и ранении пятерых боевиков. «Позиции и укрытия горели целые сутки», — добавил офицер ВСУ.
Тем временем в штабе операции Объединенных сил сообщили, что в воскресенье, 7 апреля, были ликвидированы четверо оккупантов, 14 — получили ранения. Также был уничтожен один бронетранспортер противника. В результате обстрела боевиков был ранен один украинский воин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе оккупированного Первомайска (Луганская область) прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв случился на объекте, контролируемом российско-оккупационными войсками. По одной из версий, взорвался автомобиль «Урал» с боеприпасами.
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