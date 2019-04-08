Выкололи глаза: в Бердичеве похоронили зверски убитого бойца АТО

Происшествия

В Бердичеве похоронили 26-летнего бойца батальона «Айдар» Александра Гуменюка, при странных обстоятельствах погибшего под Харьковом.

Младшего лейтенанта Гуменюка нашли погибшим в лесополосе 2 апреля. Известно, что военнослужащий в свой выходной покинул воинскую часть в Днепропетровской области и на следующий день в часть уже не вернулся.

Родственники отвергают версию о самоубийстве: Александр перед тем, как уехать, собрал чистые вещи, взял зарядное устройство от телефона. Обстоятельства смерти также вызывают обоснованные подозрения, что речь идет об умышленном убийстве. У погибшего были выколоты глаза, повреждены ухо и нос. Об этом сообщает Times.Zt.

Александр Гуменюк был родом из Джанкоя. С июля 2014 года участвовал в боевых действиях на передовой. В батальоне «Айдар» был заместителем командира гаубичной батареи. Офицер выполнял боевые задачи в районе Счастья, Станицы Луганской, Трехизбенки, Бахмута, Лисичанска.

Напомним, в марте в Кременчуге был найден мертвым 39-летний ветеран АТО Григорий Аветов, а в Киеве зверски убили молодого участника боевых действий.

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