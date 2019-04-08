Неожиданный поворот: Германию уличили в попытке вернуть Россию в ПАСЕ

Украина

В Совете Европы идет открытая агитация по снятию санкций с России, которые на нее наложили после аннексии Крыма, и возвращению ее делегации в Парламентскую ассамблею СЕ. Этим занимаются очень влиятельные силы вместе с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом и «одной очень сильной страной».

Об этом сообщает постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба. «С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. Предыдущие мы выиграли. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с Ягландом и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут особенно убеждать Ассамблею сделать себе „химическую кастрацию“ в интересах РФ», — написал в Twitter Дмитрий Кулеба, распространивший информацию своего британского коллеги Кристофера Ивона: «Как мне рассказали, в течение этой недели Совет Европы сделает сам себе химическую кастрацию. И это точно не то, к чему мы стремимся».

Тем временем «Европейская правда», ссылаясь на западных дипломатов, сообщает, что «одна очень сильная страна» — Германиия, а ее дипломаты и депутаты «открыто ведут активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ». Журналисты утверждают, что в данном случае речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ. При этом представители ФРГ убеждают коллег, что идею прощения России поддерживает лично канцлер Ангела Меркель.

Источники также сообщают о возможном варианте развития событий — ликвидации санкционного механизма уже на апрельской сессии ПАСЕ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после очередных задержаний крымских татар оккупантами в Крыму, украинская делегация в ПАСЕ обратилась к руководству Совета Европы с требованием использовать все механизмы для защиты коренного населения полуострова и остановить все попытки восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые должен отстаивать, прежде всего, Совет Европы.



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