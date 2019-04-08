СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского

Украина

В США Федеральное бюро расследований взялось за украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Ранее сообщалось, что Печерский райсуд Киева арестовал имущество компании ДнепрАзот, Марганецкого и Орджоникидзевского горно-обогатительных комбинатов, а также Никопольского завода ферросплавов, подконтрольных группе «Приват» бизнесмена.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на издание The Daily Beast, расследование касается возможных финансовых преступлений, включая отмыванием средств. Также отмечается, что бизнесмена считают покровителем кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

«По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмыванием средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно», — отмечает издание и добавляет, что Игорю Коломойскому еще не были предъявлены обвинения и что бизнесмен

отвергает любые правонарушения.

Также «The Daily Beast» ссылается на слова работавшего в посольстве США в Киеве Джонатана Брансона, который также был старшим аналитиком по Украине в кризисной группе: «Я думаю, что Коломойский очень опасный … Он, вероятно, один из самых опасных олигархов, потому что он один из тех, кто готов испачкать руки».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина заявила, что Игорь Коломойский наметил «продвигать в президенты» Владимира Зеленского еще в начале 2018 года.

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