Некоторые виды глистов вызывают бронхит и даже воспаление легких: признаки гельминтоза

Здоровье

По мнению ученых из США, примерно четверть населения всего мира заражена глистами. Уровень заражения особенно высок в бедных странах, где плохая гигиена. Специалисты настаивают, что от глистов нужно избавляться, ведь, согласно последним исследованиям, паразитарная инфекция может даже спровоцировать рак. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине участились случаи заражения пациентов редкими гельминтами, живущими под кожей, — длина паразитов достигала 17 сантиметров.

Всемирная организация здравоохранения назвала три типа паразитов канцерогенами первого класса — это трематоды, разновидности паразитических плоских червей.

Эти гельминты могут жить в кишечнике, мочевыводящей системе и кровотоке человека. Наиболее высокий уровень заражения трематодами в Тропической Африке и Юго-Восточной Азии. Здесь часто встречаются рак кишечника и печени, вызванные паразитами. Плоские черви выгрызают полости в теле человека и вызывают воспаление. При хроническом воспалении клетки мутируют, что в итоге приводит к развитию рака.

Но другие гельминты не менее опасны. Все они могут вызывать аллергические реакции: крапивницу, сыпь на коже, отеки.

Те же американские ученые считают, что поведение зараженного глистами человека может измениться. Он становится более раздражительным, даже агрессивным.

Также гельминты вызывают расстройства желудочно-кишечного тракта, ведь большинство паразитов развивается и размножается именно в кишечнике. Чаще человека беспокоят запоры, но бывают и поносы. Иногда возникают тошнота и рвота.

Это связано с тем, что продукты жизнедеятельности гельминтов очень токсичны.

При заражении глистами у многих людей усиливается аппетит, особенно хочется сладостей (их любят паразиты). Есть глисты, которые прикрепляются к слизистой оболочке тонкой кишки, не давая организму получать питательные вещества из пищи. Это одна из причин, почему человек испытывает постоянную усталость. Другие паразиты вызывают слабость, головокружение, боли в суставах и даже потерю веса.

Некоторые ученые считают, что глисты нередко провоцируют развитие дрожжевого грибка — кандидоза. Также они приводят к стоматиту (болезненные язвочки в полости рта), дисбактериозу кишечника.

Кстати, причиной бронхита и пневмонии тоже могут быть глисты. Например, аскариды постоянно путешествуют по организму и нередко попадают в легкие. У детей эти паразиты могут спровоцировать развитие обструктивного бронхита и даже астмы. Также любая глистная инвазия приводит к отставанию в развитии ребенка.

Чтобы обнаружить паразитов, нужно сдать анализ кала. Причем его нужно повторять несколько раз. Некоторых гельминтов можно обнаружить во время УЗИ, например, есть виды, которые капсулируются и живут в печени.

Но иммунологи говорят, что не у всех людей личинки глистов в организме развиваются и размножаются. Многие из них проходят транзитом и не вызывают инвазию. Все зависит от того, как работает иммунитет. Исследователи из Манчестерского университета обнаружили, что иммунная система защищается от паразитов с помощью Т-клеток. Но если защитная система ослаблена, заражение неизбежно. Если беспокоит плохое самочувствие, надо обследоваться и пройти лечение.

Признаки гельминтоза

Не проходит чувство усталости.

Беспокоят расстройства пищеварения: вздутие живота, запор или понос.

Появилась раздражительность, агрессивность.

Возникают высыпания на коже, кожный зуд.

Все время хочется съесть что-то сладкое.

Трудно уснуть, часто просыпаетесь ночью.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», заразить человека личинкой опасного глиста могут комары.

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