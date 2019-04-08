Общество

До +20: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Во вторник, 9 апреля, погода в Украине будет разнообразная: на западе пройдут дожди и похолодает, а в большинстве областей — сухо и до +20. Ранее синоптики обещали, что в понедельник, 8 апреля, небольшие осадки пройдут в северных областях — Черниговской и Сумской, а также в Закарпатье, Винницкой, Черкасской и частично в Одесской областях.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. «На западе пройдут дожди и похолодает. Атмосферный фронт. Похолодание ожидается в пределах + 10 + 14 градусов. Так себе, правда, похолодание. В большинстве областей Украины осадки маловероятны, будет теплая замечательная комфортная погода, максимальная температура воздуха завтра предполагается днем 14 + 20 градусов», — сообщает синоптик.

В Киеве 9 апреля ожидается теплым — до +18 градусов. Днем — без осадков, вечером может пройти небольшой дождь. В среду, 10 апреля, погода существенно не изменится. А вот в четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает и пойдет дождь.

«А пока наслаждаемся комфортной и нежной погодой в году», — советует Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с наступлением теплой погоды в Киеве в двух ботанических садах города начался сезон магнолий. Наиболее зрелищно сейчас выглядит поляна магнолий в ботсаду им. Фомина около метро «Университет».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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