Из-за поджога травы в Житомирской области погибла супружеская пара: фото с места трагедии

Происшествия

В Житомирской области погибла пожилая супружеская пара, которая сжигала траву возле своего дома. Ранее сообщалось, что во время пожара в Кривом Роге погибли три человека, в том числе, двое детей.

Как сообщают в областном управлении ГосЧС, увидев, что огонь охватил кустарники и приближается к дому, хозяева попытались его потушить, однако это им не удалось. Пенсионерка погибла на месте — на ней загорелась одежда. А ее мужа — 82-летнего мужчину — госпитализировали с ожогами 80% тела в Романовскую центральную районную больницу. Медики боролись за его жизнь, но он скончался.

В главке также отмечают, что это — уже третий случай гибели граждан, сжигавших траву, с начала этого года. «Ежедневно количество подобных пожаров значительно увеличивается. За минувшие сутки бойцы ГосЧС ликвидировали 46 возгораний, огонь охватывал более 100 га территории», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пожар на улице Гомельской уничтожил жилой дом и несколько хозяйственных пристроек. В результате ЧП был обесточен весь район.

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