- 11:41 Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой
- 11:38 Из-за поджога травы в Житомирской области погибла супружеская пара: фото с места трагедии
- 11:31 Мать Кейт Миддлтон обвинили в грубости и жестком обращении с персоналом
- 11:17 До +20: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни
- 11:11 Дочь Юлии Началовой впервые после смерти мамы выступила на сцене
- 11:01 Дикий промах форварда «ПСЖ» лишил команду досрочного чемпионства
- 11:00 СМИ узнали о расследовании ФБР в отношении Коломойского
- 10:59 Украинец Лень установил рекорд результативности в НБА
- 10:47 Подростки избили и пытались изнасиловать 10-летнюю девочку в Чернигове: первые подробности жуткой истории
- 10:31 Неожиданный поворот: Германию уличили в попытке вернуть Россию в ПАСЕ
Из-за поджога травы в Житомирской области погибла супружеская пара: фото с места трагедии
В Житомирской области погибла пожилая супружеская пара, которая сжигала траву возле своего дома. Ранее сообщалось, что во время пожара в Кривом Роге погибли три человека, в том числе, двое детей.
Как сообщают в областном управлении ГосЧС, увидев, что огонь охватил кустарники и приближается к дому, хозяева попытались его потушить, однако это им не удалось. Пенсионерка погибла на месте — на ней загорелась одежда. А ее мужа — 82-летнего мужчину — госпитализировали с ожогами 80% тела в Романовскую центральную районную больницу. Медики боролись за его жизнь, но он скончался.
В главке также отмечают, что это — уже третий случай гибели граждан, сжигавших траву, с начала этого года. «Ежедневно количество подобных пожаров значительно увеличивается. За минувшие сутки бойцы ГосЧС ликвидировали 46 возгораний, огонь охватывал более 100 га территории», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве пожар на улице Гомельской уничтожил жилой дом и несколько хозяйственных пристроек. В результате ЧП был обесточен весь район.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...