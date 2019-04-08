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В Украине дорожает бензин: что будет с ценами на горючее в ближайшее время

Апрель преподнес неприятный сюрприз автомобилистам. С начала месяца цены на заправках пошли вверх. В частности, средняя стоимость литра бензина А-95 выросла на 35 копеек. Кроме того, продолжается рост цен на сжиженный газ. В понедельник, 8 апреля, средняя по стране цена литра бензина А-95 составляет 28,78 грн, дизельного топлива — 28,36 грн, сжиженного газа — 12,93 грн.

«С начала года и до конца марта цена бензина на отечественных заправках почти не менялась. При том, что за это время стоимость нефти выросла с 63 почти до 70 долларов за баррель. Кроме того, в странах, откуда мы импортируем бензин, непропорционально выросли оптовые цены на это горючее. Все эти факторы привели к тому, что с конца марта литр бензина на некоторых украинских заправках подорожал почти на гривню», — сообщил «ФАКТАМ» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

При этом, по словам эксперта, стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

«Что касается перспектив, то, скорее всего, цены на бензин и дизтопливо стабилизируются на нынешнем уровне. Во всяком случае существенного роста их стоимости в ближайшее время не должно произойти. Если, конечно, не будет резких колебаний нефтяных котировок на мировом рынке.

А вот со сжиженным газом ситуация несколько иная и не совсем понятная. По нашим расчетам, учитывая текущие поставки из-за рубежа, к концу апреля может возникнуть нехватка этого горючего. Тем не менее его цена особо не растет. Мы ожидали, что к текущему моменту цена литра сжиженного газа вырастит до 14 гривен, однако он пока стоит почти на гривню дешевле. Но, скорее всего, корректировка стоимости сжиженного газа в ближайшее время таки произойдет", — подытожил Сергей Куюн.

Стоит отметить, что в понедельник, 8 апреля, цены на нефть выросли в ходе утренних торгов до самого высокого уровня с ноября 2018 года — до 70,66 доллара за баррель нефти марки Brent. Это обусловлено продолжающимся сокращением поставок ОПЕК и санкциями США против Ирана и Венесуэлы. Кроме того, прокремлевские вооруженные формирования начали наступление на столицу Ливии город Триполи.

«Цены на нефть марки Brent с начала года выросли более чем на 30%. Драйвером роста стало сокращение поставок альянсом OPEC+ и оптимизм по поводу успешного исхода торговых переговоров между США и Китаем», — говорится в аналитической записке банка J.P.Morgan.

В свою очередь аналитики консалтинговой компании FGE заявили, что сокращения поставок ОПЕК и союзниками организации ведут к тому, что «избыточные запасы нефти исчезают». По их мнению «рынок готов к росту цен на нефть марки Brent до 75 долларов за баррель или выше».

Однако, несмотря на множество текущих факторов, цены на нефть в конце нынешнего года могут снизиться.

Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия неохотно участвует в соглашении с ОПЕК о сокращении добычи нефти и может нарастить ее производство, если сделка ОПЕК+ не будет продлена до истечения срока ее действия 1 июля.

Стоит отметить, что в России добыча нефти достигла в прошлом году рекордно высокого уровня в 11,16 млн баррелей в сутки. В Соединенных Штатах добыча нефти в конце марта также достигла мирового рекорда в 12,2 млн баррелей в сутки. Эти факторы, по мнению экспертов, могут привести к снижению мировых цен на черное золото.

Напомним, что существенный рост мировых цен на нефть начался в середине февраля. Тогда эксперты объяснили резкий скачок нефтяных котировок сокращением странами ОПЕК+ добычи нефти и ее поставки на мировой рынок.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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