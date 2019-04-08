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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, но назвал новое условие
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на вызов действующего главы государства Петра Порошенко и заявил о готовности провести дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве. Ранее Петр Порошенко выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, отметив, что ждет его на стадионе 14 апреля.
В новом видео лидер «Квартала» заявил, что проведет дебаты с президентом 19 апреля.
Стоит отметить, что, согласно закону, дебаты должны проводиться в последнюю пятницу перед выборами,
До этого Зеленский одним из условий выдвинул прохождение кандидатами теста на алкогольную и наркотическую зависимость, однако сам при этом попал в скандал.
Как сообщали «ФАКТЫ», дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве. Такие исчерпывающие разъяснения дала ЦИК по поводу дебатов перед вторым туром президентских выборов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!