Политика

Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, но назвал новое условие

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на вызов действующего главы государства Петра Порошенко и заявил о готовности провести дебаты на НСК «Олимпийский» в Киеве. Ранее Петр Порошенко выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, отметив, что ждет его на стадионе 14 апреля.

В новом видео лидер «Квартала» заявил, что проведет дебаты с президентом 19 апреля.

Стоит отметить, что, согласно закону, дебаты должны проводиться в последнюю пятницу перед выборами, т. е. 19 апреля, в студии телеканала UA: Перший. Ранее Зеленский выступил с предложением провести дебаты на стадионе перед народом Украины, на что действующий глава государства согласился. Теперь у комика появилось новое условие.

До этого Зеленский одним из условий выдвинул прохождение кандидатами теста на алкогольную и наркотическую зависимость, однако сам при этом попал в скандал.

Как сообщали «ФАКТЫ», дебаты, которые прописаны в законе о выборах президента и которые финансируются из госбюджета, должны проходить в студии Общественной телерадиокомпании в Киеве. Такие исчерпывающие разъяснения дала ЦИК по поводу дебатов перед вторым туром президентских выборов.

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