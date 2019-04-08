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"Вор в законе" Аслан Кобуладзе пожизненно депортирован из России
После сообщений о том, что в России всерьез решили бороться с криминальными авторитетами, стало известно, что 53-летний «вор в законе» Аслан Кобуладзе, известный также, как Аслан Батумский, был депортирован из России в Турцию. Как сообщает «Прайм Крайм», он был доставлен в московский аэропорт Домодедово под контролем сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД. По решению министра Кобуладзе объявлен пожизненной персоной нон грата. Въезд в Россию ему навсегда запрещен — иначе он снова попадет в тюрьму.
В последний раз разыскиваемый Грузией за принадлежность к криминальной элите вор «в законе» отсидел в России 6 лет и 10 месяцев за наркотики по приговору Кунцевского суда Москвы. Затем, после «отсидки», он провел еще более 13 месяцев в кемеровском депортационном центре для нелегалов. В Турцию, как сообщает издание, Кобуладзе был выдворен, поскольку за это время грузинская сторона «документально не подтвердила свой интерес к нему».
В Турции, к слову, находится главный соперник Аслана Батумского — 37-летний «вор в законе» Миндия Горадзе, он же Лавасоглы, которому фактически принадлежит титул верховного батумского вора. Аслан ранее озвучил свою претензию о том, что в 2013 году Миндия был коронован без его на то согласия и по его мнению вором не считается.
Ранее «ФАКТЫ» писали — Откуда взялись воры в законе и чем они занимаются.
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